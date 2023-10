Rocío Sánchez: «Invito a todos a Bollullos a disfrutar de la Soledad en su extraordinaria»

María Santísima en Su Soledad, la titular mariana de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz de Bollullos de la Mitación, protagoniza una salida extraordinaria este sábado 7 de octubre con motivo de los 450 años de la fundación de su cofradía. A las 19 horas, en la Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, tendrá lugar la función principal, presidida por monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, y a su conclusión, con el acompañamiento de la Banda de Música del Rosario de Sanlúcar la Mayor, será la procesión extraordinaria que recorrerá este itinerario: Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, Cristo del Amor, Pintor Guillermo Vargas Ruiz, Calvario, Antonino Ruiz, Betis, Pintor Guillermo Vargas Ruiz, Larga, Zurbarán, Calvario, Virgen del Rocío, Sevilla, Ramón y Cajal, El Prado, Larga y Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas. Y para tomarle un poco el pulso a lo que se vive en esta hermandad, su hermana mayor, Rocío Sánchez, nos atendió amablemente para departir con ella unos minutos. ¿Qué ha supuesto para esta Hermandad Sacramental de Bollullos de la Mitación la conmemoración de sus 450 años fundacionales? Ha supuesto todo un inmenso honor de poder vivir este gran momento histórico en nuestra hermandad, ya que cuatro siglos y medio de existencia es un acontecimiento que no se vive todos los días en cualquier cofradía. Este 2023 ha sido un año intenso de celebraciones, y tras el vía crucis con el Santísimo Cristo del Amor, ahora la protagonista va a ser María Santísima en su Soledad, procesionando en su paso de palio. Así es, ya tuvimos con nuestro titular cristífero un vía crucis emotivo e inolvidable durante la pasada Cuaresma en el que el Cristo se vio arropado por todo el pueblo, y ahora será esta procesión extraordinaria con María Santísima en su Soledad, donde la expectación es muy grande y no nos faltan los nervios propios de estas efemérides, ya que, incluso, Ella será la primera vez que procesione en una salida extraordinaria, puesto que nunca antes lo había hecho.

¿Habrá calles en el recorrido distintas a las de la estación de penitencia, e incluso habrá algún lugar por el que pase la Virgen porque tenga un especial significado?



Efectivamente, la Santísima Virgen pasará este sábado 7 de octubre por lugares por los que no ha transitado nunca, y discurrirá igualmente por otros puntos donde viven hermanos de nuestra corporación que, antaño, se hallaron muy ligados al devenir diario de nuestra hermandad, y considerábamos que sería emotivo que estos hermanos viesen pasar a la Soledad por sus puertas para bendecir así sus casas.



La Santísima Virgen porta, además, la Rosa de Pasión de los donantes de órganos. ¿Es una hermandad comprometida, no ya con la caridad, sino con la propia vida mediante estas donaciones?



Sí que lo es. Además, hemos tenido la gran suerte de que un amigo y vecino de nuestro pueblo se implicase de lleno para ayudarnos a llevar adelante esta labor tan magnífica como es apoyar las donaciones de órganos, cuyo significado debe quedarnos claro a todos, porque eso no es otra cosa que dar vida, que regalársela a los demás. Fue muy emotivo el acto en el que nos fue entregada esa Rosa, otorgada por la Cadena SER, tras haberla portado en su reciente salida extraordinaria la Virgen de Gracia, patrona de Carmona.



Para finalizar, una salida extraordinaria sirve para que muchos foráneos acudan a conocer en la calle lo que normalmente no pueden ver en Semana Santa por estar en su ciudad de origen. ¿Qué le recomendaría a quienes vengan de fuera este sábado 7 de octubre?



Como bien afirmas, sirve para que los foráneos la conozcan en la calle, debido a que normalmente no la pueden ver y disfrurarla en nuestra Semana Santa. Yo los invito a que acudan a Bollullos de la Mitación y gocen de la belleza de esta imagen de la Madre de Dios en su advocación de María Santísima de la Soledad, porque va a ser un histórico y queremos vivirlo y compartirlo con todo aquel que quiera sumarse con nosotros a esta celebración tan especial.