San José Obrero podría incluir una nueva imagen secundaria

Sin tener que convocar expresamente un cabildo general extraordinario, ya que el próximo sábado 27 de enero tendrá lugar el ordinario de cuentas y presupuestos, la junta de gobierno de la Hermandad de San José Obrero, cuyo hermano mayor es Juan Manuel Bortelano García, ha incluido en el orden del día de esta convocatoria un punto bastante llamativo como es el que tratará la «Presentación y aprobación, si procede, de imagen secundaria para el paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la Caridad», o sea, que si los hermanos lo consideran oportuno, además de Simón de Cirene, otra figura más podría acompañar al Nazareno de Fernando José Aguado Hernández.



La mesa de oficiales lleva con total y absoluto sigilo el asunto, ya que no ha trascendido qué personaje sería el que representaría esa nueva talla, y si ésta, al igual que el propio titular y el cirineo, sería del mismo escultor ya citado, aunque la lógica nos hace pensar que pueda ser lo más probable. De lo que sí ha tenido conocimiento La Recogía de El Correo de Andalucía es que se trata de una propuesta que le ha llegado a la junta de gobierno, por lo que la idea no nace en el seno de la misma, y ésta ha preferido llevar la decisión directamente al cabildo general, dada su soberanía. Por último, cabe recordar que ahora hará un año que los hermanos aprobaron la ejecución de un paso para el Señor de la Caridad, ya que el actual es el del titular hagiográfico que da denominación a la corporación del Sábado de Pasión, y este nuevo tendrá mayores dimensiones, lo que posibilitaría la inclusión de esta otra efigie cuya identidad no se desvelará hasta dentro de dos semanas mal contadas.