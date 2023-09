San Roque lamenta las negociaciones particulares con otras bandas

Cuando el próximo cabildo general de elecciones en San Roque se va a desarrollar con una sola candidatura, la encabezada por el aún hoy teniente de hermano mayor, Rafaeo Durán Gómez, los comicios no van a ser todo lo tranquilos que se esperaban después de que en las dos últimas citas con las urnas hubiese dos candidaturas en ambos casos. Este lunes 25 de septiembre, la Banda de Cornetas y Tambores Esencia anunciaba su decisión unilateral de desvincularse de esta cofradía del Domingo de Ramos tras los ocho años del todavía hermano mayor, Alfonso Medina de la Vega, y ante esta situación, los miembros de la junta de gobierno que no optan como candidatos a continuar en la misma -llama poderosamente la matización- emiten un comunicado en el que se pone de manifiesto el lamento ante la situación generada con el contrato ya finiquitado, y donde se apostilla que las negociaciones que se hayan producido con otras formaciones musicales han sido totalmente a título particular de los candidatos, por lo que no hay ninguna institucionalidad en estos acontecimientos.