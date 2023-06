Santa Lucía desiste de ir al Corpus de Sevilla

Como ha venido informando este periódico en las últimas horas, la Hermandad de Santa Lucía no contaba con el permiso de la autoridad eclesiástica para llevarse públicamente en procesión a su imagen, aunque sí podía trasladar en privado a la santa a la calle Francos, e incluso usar su paso como altar, pero nada más. La junta de gobierno estaba empecinada en salir a toda costa con el refrendo de su párroco, Francisco José Blanc, constándonos en La Recogía que se le ha llamado la atención desde el arzobispado por no disponer de la potestad para permitir la salida procesional que quería hacerse si desde la archidiócesis no se daba el visto bueno definitivo. Y en caso de haber llevado a la santa tapada, algo que hubiese sido un despropósito, ello se hubiera considerado una mudá, y para ocupar la vía pública hay que contar con el consentimiento del CECOP, que tampoco lo tenía. Por fin se impuso la cordura, y bien está lo que bien acaba.