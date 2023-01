Santa María de la Esperanza irá en la cruz de guía de la Lanzada

Las reordenaciones en la nómina de la próxima Semana Santa va a deparar situaciones que, años atrás, no ocurrían y que en 2023 sí podrán producirse, como es que la Hermandad de la Sagrada Lanzada lleve banda en la cruz de guía, algo que no sucedía porque la cofradía, al llegar a Trajano, desfilaba de manera paralela a la del Buen Fin, que transita por Jesús del Gran Poder, y los sones de la formación musical que fuese abriendo paso a la de San Martín podría entorpecer acústicamente a la cofradía franciscana, y luego, ya de regreso, las dos corporaciones iban juntas hasta la esquina de Orfila con Lasso de la Vega, y para el poco trayecto que le quedaba a la Lanzada, no le merecía la pena llevar banda en su cruz de guía.