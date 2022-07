Santa Marta a Jesús: «Sólo sé que moriría por ti»

Sé que el testimonio de una mujer judía como yo no tiene mucho valor, que mi papel de amiga se irá desvaneciendo en estos días inciertos, que quizás sus discípulos estén reunidos a buen recaudo en algún lugar y no me han dicho nada...

Estoy aquí sola, abrazada a estos clavos retorcidos como recuerdo del martirio del Maestro, tan poco como hace que lo hemos enterrado, en una incertidumbre y desasosiego de amiga que me inquieta y me impide dormir, de cercanía que me desconcierta... Pero lo que no se me va de la cabeza, y lo repito una y otra vez, es aquello otro que también le contesté..., no sé cómo me salió desde dentro esta respuesta que creo que marcó mi vida desde entonces: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo» (Juan 11, 27).