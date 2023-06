Se suspende la procesión del Corpus en Carrión de los Céspedes por una denuncia

En un comunicado publicado este mismo sábado, la hermandad de la Virgen del Rosario justifica su denuncia indicando que “lo pone en conocimiento de la Autoridad Eclesiástica competente para que vele por el cumplimiento de la normativa vigente”.

Señala igualmente que “hace visible ante la Autoridad Eclesiástica el agravio comparativo entre las hermandades por parte del señor cura párroco. Según indican, “a unos se les insta a cumplir escrupulosamente sus Reglas” – resaltando además que “en la mañana del miércoles 7 de junio” se les informa por parte del sacerdote que “lo que no esté en las Reglas y no tenga dispensa expresa del señor delegado de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis o sea competencia mía como párroco por el Derecho Canónico no debe hacerse” – mientras que “a otras hermandades se le otorga una salida procesional que no contemplan sus Reglas”, apostillando que desde la hermandad abogan “por una igualdad real”.

La corporación “lamenta profundamente la decisión del señor cura párroco de suspender la procesión del Corpus Christi el próximo domingo, sin que en esta decisión tenga intervención de la hermandad del Rosario, puesto que el único que tiene potestad para ello es el párroco de Carrión de los Céspedes”.