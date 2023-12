Sellan las cerraduras de la capilla de los Panaderos por cuarta vez

Parece que la calle Orfila se halla exenta de leyes y de normas cívicas, o al menos en lo que respecta a la Capilla de San Andrés, sede canónica de la Hermandad de los Panaderos, que por cuarta vez, en poco más de un año, no ha podido ser abierta al culto porque su capiller, Jesús Morales, se ha llevado la desagradable sorpresa, una vez más, de ver rellenas de pegamento las cerraduras, lo que impide poder introducir las llaves para que hermanos y devotos puedan postrarse ante Dios reservado en el sagrario, y ante las benditas imágenes de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla. Pero no todo queda ahí, pues el pasado viernes volvieron a aparecer pintadas, como hace ocurriera hace un año, pero fueron eliminadas de inmediato por Lipassam. En ellas se leía la frase «CORPAS FRAUDE».

Fue el miércoles 7 de diciembre de 2022 cuando se bloquearon en una primera ocasión las puertas de este templo, además de pintarlas con un grafiti, hecho que volvería a suceder en menos de dos semanas, concretamente el lunes 19, hace hoy, precisamente, un año exacto. En las primeras pintadas se leía la frase «CORRAS FRAUDE» y en la segundas «CORPAS VETE YA», en alusión al hermano mayor, Ángel Corpas, por lo que se intuye que en las primeras hubo una «errata» a la hora de escribir el apellido. Así mismo, como detalle a tener en cuenta, cabe resaltar cómo el propio hermano mayor hizo saber a «La Recogía» de El Correo de Andalucía hace un año que habían sido selladas tres de las cuatro cerraduras existentes en las puertas, ya que hay una que, desde hace años, no funcionaba, y quien comete esta fechoría sólo actuaba en las tres que sí se mantenían operativas, lo que ponía de manifiesto que se trata de una persona cercana a la corporación, muy probablemente miembro de la misma, que conoce hasta este detalle.

En conversaciones mantenidas por este periódico por Corpas, afirma que «a mi personalmente no me hacen daño, yo estoy de paso y me quedan diez meses en el cargo, el daño se le hace a los hermanos y devotos, que se ven privados de rezar a sus titulares». Igualmente, el hermano mayor señala que, una vez más, se ha vuelto a poner la denuncia. En torno a las cuatro de la tarde de este martes 19 de diciembre, un cerrajero se ha personado en la Capilla de San Andrés y ha cambiado dos de las cuatro cerraduras, por lo que el templo se espera que abra de nuevo al culto a lo largo de esta misma tarde.