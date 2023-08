Sevilla fue fiel a la Fiesta de la Aparición de la Virgen de la Cabeza en Andújar

Como marca la tradición, los cofrades de la corporación sevillana engalanaron su casa de hermandad en Andújar en torno al mediodía de este pasado viernes 11 tan caluroso, puesto que en la madrugada habrían de recibir a la Reina de Sierra Morena ante sus puertas. Tras esta decoración, en las postrimerías de una tarde que ya languidecía en torno a las nueve, esta hermandad realizaría, con su hermana mayor al frente, Manuela Arenas, su presentación en la ermita a las plantas de la Señora junto a las demás cofradías asistentes a esta cita ineludible. Tal y como ya sucediera en 2022, los sevillanos asistieron con la cuidada reproducción ejecutada por Manuel Aldehuela de su primitivo simpecado, cuyo original data de la propia fundación de esta corporación en Sevilla en el año 1931 —ya no queda mucho para su centenario—.

Caida ya la noche sobre el paisaje iliturgitano, la Virgen de la Cabeza fue llevada, en sus andas, desde su santuario al altar exterior en torno a las once, celebrándose allí la misa pontifical que presidió el Vicario General de la Diócesis de Jaén, Juan Ignacio Damas López, y concelebrada por los trinitarios cuya comunidad custodia todo el año la imagen mariana, así como por los diversos sacerdotes diocesanos que acudieron a este culto que dio comienzo a las once y media de la noche. Tras la Eucaristía, para la que la Virgen es retirada de las andas, ya recién estrenado este sábado 12 de agosto, se llevó a cabo el rezo del santo rosario, donde nuestra cofradía sevillana volvió a portar nuevamente su simpecado, hasta que sobre las dos menos cuarto de la madrugada, la Santísima Virgen fue trasladada otra vez hasta sus andas para dar comienzo a su procesión por las calzadas del santuario, cubriendo un recorrido que no suele extenderse más de dos horas de duración, regresando finalmente la Señora a su camarín casi a las tres y media de la mañana.