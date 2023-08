Sevilla no dejó a la Virgen de los Reyes

Cada 15 de agosto, Sevilla, casi sin percatarse de ello, renueva la significación del NO-MADEJA-DO, ese lema alfonsí que la urbe acuñó siglos atrás por su fidelidad al monarca Alfonso X el Sabio, primogénito del santo rey Fernando III, a raiz de la guerra que mantuvo con su hijo Sancho, esa misma lealtad que le mantiene, año tras año, a Nuestra Señora de los Reyes, y parafraseando los versos del cofrade Ignacio Montaño, “Sevilla no me ha dejado, / y Yo no dejo a Sevilla”, por eso, en pleno canícula estival, los sevillanos no faltan a su cita en el día de la Virgen, y regresan de su lugar de descanso vacacional para verla otro año más en su procesión de tercia. Comenzó muy temprano la jornada, y la seo metropolitana se desbordaba de fieles en las tres misas previas de la madrugada, y a la conclusión de la última, sobre las siete de la mañana, la asociación de fieles comenzó a repartir los primeros cirios en la nave del lagarto mientras por ahí mismo llegaba monseñor José Ángel Saiz Meneses.