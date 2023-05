Sevilla-Sur ya busca a la Blanca Paloma

Toda Sevilla ya está camino del Rocío por las arenas. Como ya sucediese el pasado año, los rocieros de Sevilla-Sur fueron los últimos en iniciar su peregrinación el jueves previo a Pentecostés. Cuando años atrás era la primera de las cinco filiales que abandonaba la ciudad en la mañana del martes, ahora es la que marcha en solitario después de haberse ido ya las demás. Pero no por ello hay menos emoción en los momentos que se viven desde que a las ocho de la mañana dé comienzo la misa de romeros en la Parroquia de San Juan de Ávila, y poco después de las nueve, el simpecado dejaba atrás su templo para ser colocado en la carreta. Se estrena ya como hermano mayor efectivo Francisco Javier Prieto Crespo, quien en la pasada romería ya lo era electo si bien no dio lugar a que tomase posesión con su junta de gobierno. Aunque no faltó a la cita su predecesor, Juan Antonio Martínez Noriega, ya sin responsabilidades al frente de su corporación y entusiasmado con sus palmas al compás mientras el coro no dejaba de cantar sevillanas con el bueno de Víctor Tovar a la guitarra.