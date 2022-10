«Si algo distingue a las Dolorosas de Buiza es su funcionalidad moralizadora»

Dentro de esas revisiones y reflexiones de carácter general que he mencionado sobre el artista escultor, eché en falta no haberme detenido lo suficiente en analizar, valorar y catalogar razonadamente toda la obra realizada del apartado del género artístico de sus Dolorosas, unas 38 en total, dentro de toda su larga y dilatada carrera artística. Y de esas inquietudes y ese afán ha surgido el proyecto para este libro monográfico. En definitiva, escribir un libro que tuviera un planteamiento claro y didáctico dirigido al gran público y que tuviera un buen fundamento en su exposición y un complemento en su diseño e ilustraciones que apoyaran con claridad e interés sus contenidos, y que pudiera hacer más comprensible el legado de este maestro de la imaginería a los posibles lectores que pudieran acercarse a él. Todo ello debería complementarse con la excelente portada y contraportada que llevó a cabo la dibujante y pintora doña Davinia Morales Gálvez, Licenciada en Bellas Artes, que entendió a la perfección el mensaje estético que necesitaba una publicación de estas características.

En el preámbulo del libro deslizas una experiencia artística y religiosa que te ocurrió mientras visitabas el taller del escultor-imaginero en plena adolescencia...

Efectivamente, la memoria en estos casos te lleva al placer de los recuerdos. Conocí al maestro escultor siendo un adolescente. Las primeras visitas a su taller con mi padre me introdujeron dentro del mundillo de la imaginería y me hicieron conocer de primera mano las obras de Paco Buiza y todo el inigualable ambiente de su lugar de trabajo. Un estudio profesional lleno de encanto en el que se mezclaban los sonidos variopintos de los pájaros enjaulados, con los aromas sutiles de las maderas entremezclados con los barnices, las estanterías y pequeños muebles llenos de figuras de escayola vaciadas, las herramientas de todo tipo, la decoración de sus paredes repletas de algunos carteles, estatuillas y modelos a tamaño natural de ángeles querubines colgados agitando las alas... Todo un variado universo artístico muy atractivo; para sorprenderse en todos los sentidos.

Antes de entrar en materia, dedicas varias páginas a hablar del ‘modelo iconográfico trentino’ que fijaría la veneración de la Virgen María como ‘Madre de Jesucristo’ y ‘Mater Dolorosa’. ¿Qué características poseían las primeras iconografías bajo el título de Soledad?

Quise plantearme donde estaba el origen de los modelos escultóricos de las figuras de las Vírgenes Dolorosas para vestir, que vienen siendo representadas generalmente por los imagineros sevillanos, como un símbolo de la «Realeza y Maternidad» de María, que engloba e invoca en sus rostros los conceptos básicos: del dolor, la soledad y la esperanza. Pues, aunque no me extienda demasiado, he de decirte que estos iconos religiosos son figuras exentas, que representan hermoseada a la Madre de Dios, como mediadora de todas las gracias, como madre protectora, de consuelo y de espera. No olvidemos que una imagen de Dolorosa viene a significar la presencia de facto de Dios en la tierra. «Las Vírgenes en sus hornacinas, en sus pasos, etc. son un saludo de Dios para todos». Si me pides rastrear sus orígenes, según la tradición, fue el escultor andaluz, y baezano por más señas, Gaspar de Becerra Padilla (1520-1568), quien realizó una escultura de bulto redondo que marcaría una iconografía original, un «nuevo prototipo mariano», con aureola y gran rosario al cuello, imagen para vestir de la Soledad, que serviría ya, de esta manera, por tener la facilidad de poderla sacar en procesión. Estos sentimientos y emociones característicos llegaron a personificarse a partir de dos elementos iconográficos. En primer lugar, la incorporación de algunos de los símbolos de la Pasión: corona de espinas y clavos, que dotaban a la imagen de una actitud reflexiva sobre los significados de la muerte de Cristo. En segundo, la indumentaria, con toca blanca y manto negro, pues esta corresponde al traje de luto utilizado por las viudas castellanas durante los siglos pasados.

Seguidamente, el libro se adentra en las bases conceptuales previas y los procedimientos escultóricos constructivos utilizados para la creación, elaboración y manufactura de una Virgen Dolorosa para vestir.

Estos aspectos que se describen pueden ser ilustrativos para el público profano, para los cofrades y un verdadero acicate para todos aquellos aficionados o imagineros noveles, que se planteen elaborar una Dolorosa, porque aquí tienen todos los presupuestos mentales y las claves conceptuales generales de todos los procesos técnicos a seguir en la producción de una figura de estas características.

Cuál fue la primera Dolorosa de importancia que realizó el maestro. ¿Qué sabemos de ella? Danos algún dato significativo de su producción posterior.

Después de unos primeros ensayos, encontraremos al escultor realizando uno de sus primeros encargos de importancia para la ciudad de Málaga, que ya podemos considerar de una cierta entidad. Se trata de una Dolorosa de tamaño natural, la Virgen de la Caridad (1948), para el Real Santuario de la Victoria, por la que llegaría a cobrar 6.000 pesetas de la época. Más tarde, su producción se irá extendiendo por toda la geografía andaluza con ejemplos especiales y muy significativos en las Semanas Santas de Málaga y Cádiz. Así, podríamos destacar la imagen de la Trinidad de la Hermandad gaditana de Medinaceli que, sin duda, será una de sus Dolorosas señeras, una imagen muy especial y sugestiva. Si algo distingue a las esculturas de las Dolorosas de Buiza, fundamentalmente como tales, es que todas ellas tienen como denominador común una «funcionalidad moralizadora», acción y efecto ilustrativo, que tiene por objeto el que los creyentes y devotos que las vayan a venerar, observen y consoliden su fe en Dios.