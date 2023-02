‘Testigos directos del Padre Pío’ recoge las vivencias de hijos espirituales del santo italiano

Paloma Pía Gasset ha presentado en Sevilla su libro Testigos directos del Padre Pío, que ya va por su tercera edición. Recoge testimonios de personas que tuvieron vivencias con San Pío de Pietrelcina, el popular santo italiano de los estigmas canonizado por Juan Pablo II en 2022. Es descendiente directa del filósofo José Ortega y Gasset e hija espiritual del sacerdote capuchino. En esta obra se pueden leer entrevistas inéditas realizadas a Gemma Di Giorgi, que nació sin pupilas y pudo ver gracias al Padre Pío, o a Juan Rodolfo Laise, curado de un cáncer terminal por la intervención milagrosa del santo. La autora espera que su libro «ayude a acercar a las personas a Dios, a través del Padre Pío». Próximamente volverá a la capital hispalense para el estreno de El cielo no puede esperar, película sobre la figura del beato Carlos Acutis, y dirigida por su marido José María Zavala. Será el 3 de marzo y estará acompañada por Antonia Salzano, la madre de este adolescente italiano fallecido en 2006 y beatificado en 2020.

Paloma Fernández Gasset es hija espiritual del Padre Pío (de ahí que se apellide Paloma Pía) y productora ejecutiva de cuatro películas estrenadas en más de veinte países, entre 2018 y 2022, la primera de las cuales, El Misterio del Padre Pío, mereció dos estatuillas en los Ave María Awards, considerados los Óscar de cine católico.

Junto al periodista y cineasta José Mª Zavala forman un sólido equipo dedicado en cuerpo y alma a transmitir la vida y obra del gran santo capuchino. El matrimonio tuvo una conversión religiosa, primero la de Zavala y luego la de Paloma el 5 de agosto de 2009 en el Valle de los Caídos. Desde entonces sus vidas han cambiado para mejor. «Aunque provengo de una familia religiosa, yo me fui alejando de Dios y tuve una conversión. El Señor me ayudó, ya que aunque los santos están ahí para interceder el centro es Jesús y la Virgen. Una cosa es tener fe y otra es vivir la fe. Desde nuestras respectivas conversiones no hemos parado, donde nos piden ir a hablar del Padre Pío vamos y así estamos desde el año 2010. Mi marido y yo somos instrumentos del Padre Pío y su obra. Lo más importante en esta vida es saber que estamos aquí para hacer el bien«.