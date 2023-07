Un alcalde para las Glorias

Hacía muchísimo tiempo que un alcalde de Sevilla no era tan sensible con la realidad de las hermandades de gloria. Por su número de hermanos y peso social, es más fácil dejarse ver entre las de penitencia, pero un alcalde lo es de toda una ciudad, y en lo que a la religiosidad popular se refiere, no puede dársele la espalda a las corporaciones letíficas o hasta sacramentales puras porque estas sean, actualmente, menos multitudinarias. Ante todo han de ser respetadas como entidades que son de nuestra urbe, pero también por el bagaje de siglos que muchas atesoran.