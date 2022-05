Un Consejo que nunca desasiste a ninguna hermandad

“Jamás ninguna hermandad se ha quedado sin atender cuando lo ha necesitado”. Es la frase certera con la que el actual tesorero del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Alejandro Marchena, se expresa ante la información sobre la remota posibilidad de que la Hermandad del Carmen del Puente de Triana no pudiese procesionar, tanto de manera fluvial como terrestre, el próximo mes de julio. Es cierto que le quedan dos escasos meses mal contados en el cargo, ya que no opta a la reelección con la lista que encabeza el hoy presidente de la entidad, Francisco Vélez, pero en este duro cuatrienio nunca una corporación se ha quedado desasistida. Es más, hay un dato claro, objetivo y contundente: su labor al frente de la tesorería no ha sido sólo aplaudida sino aclamada por los hermanos mayores en los distintos plenos y asambleas celebrados durante un mandato que ha coincidido de lleno con la pandemia y, por ende, con toda la crisis que ello ha conllevado. Y entre esos apoyos en aquellas reuniones se hallaba el del propio hermano mayor carmelita del Puente de Triana, o, al menos, no se manifestaba en contra.

Sí es cierto que el nuevo ingreso que han de percibir las hermandades desde el Consejo no se realizará hasta el mes de enero de 2023, y ello tiene su explicación: hasta que no se liquiden y aprueben las cuentas no se puede acometer dicho ingreso. Ahora bien, ello no es óbice, en absoluto, para que si una hermandad necesita ayuda económica no se le atienda y se le eche una mano. Es más, el propio tesorero aún vigente, Marchena, siempre ha tenido encendido su móvil para lo que pudiese necesitar cualquiera de las ciento veinticinco hermandades que constituyen, entre penitenciales, sacramentales y letíficas, el Consejo. Por lo tanto, el Carmen del Puente, en lo que esté en mano del principal organismo cofradiero de la ciudad, no se quedará sin celebrar su principal culto externo, puesto que “se le ayudará en todo lo posible como se ha hecho siempre, y así se lo hice saber a su hermano mayor”.

Igualmente, desde la candidatura alternativa a la actual junta superior, la que encabeza el cofrade José Félix Romero y a la que pertenece el propio mandatario del Carmen, Luis Manuel Ruiz Macareno, como candidato a delegado penitencial del Jueves Santo, el aspirante a la presidencia indica a este medio que “la opinión individual de un componente de nuestro equipo es la suya personal, y si habla como hermano mayor de su hermandad, a quien representa es a ésta y no a nuestra candidatura”, precisando Romero, además que “este tema es ajeno a nosotros, ya que es un asunto que han de tratar entre sí la Hermandad del Carmen y el actual Consejo”. Así pues, y a pesar del mensaje de WhatsApp que circuló ayer, jueves 12 de mayo, por distintas redes de comunicación, en las que se anunciaba que el Carmen del Puente podría no salir a la calle en este 2022, noticia que la propia corporación trianera difundió en su perfil de Twitter por la noche, parece que todo ha sido fruto de un malentendido que sólo compete a las partes implicadas y que no debe ir más allá.