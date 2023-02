Un consiliario de los Panaderos arremete contra el hermano mayor

La polémica no deja de cernirse sobre la Hermandad de los Panaderos. Sin duda, la corporación no pasa por buenos momentos, tras el esplendoroso vía crucis que presidió su titular cristífero la pasada Cuaresma en la catedral. En diciembre aparecen pintadas, hasta por dos veces, en las puertas de la capilla de San Andrés, y en enero, el arzobispado no consiente que las imágenes se trasladen públicamente a la Misericordia para sus cultos. Y el último cisma ha acontenido en el cabildo general del miércoles 8 de febrero, celebrado en el propio templo de la hermandad. Todo iba en orden. Buen ambiente, cuentas aprobadas, se refrenda el presupuesto... nada quebraba la normalidad. Hasta que en ruegos y preguntas un oficial de junta se dirige al cabildo: el consiliario primero, Rafael Herrera Ramos, que según exponen varios hermanos asistentes a la cita, desveló toda la situación de irregularidades que se producen en el seno de la corporación.

Rafael Herrera, consiliario 1⁰ de los Panaderos

Herrera manifestó, al parecer, que está ninguneado en la mesa de oficiales ya que no está conforme con muchas acciones que se llevan a cabo. Es más, alegó que se le ha prohibido el acceso a cualquier dependencia corporativa si no hay presente otro miembro de junta. Se trata, por cierto, de un hermano muy antiguo que ha pasado por diversas juntas de gobierno, ostentando cargos como secretario, mayordomo, diputado de juventud, y hasta presidente del comedor social de la Misericordia, donde la cofradía de la calle Orfila centró la obra social la coronación de María Santísima de Regla donando el pan para las comidas. Querido por todos en general, los asistentes al cabildo de este pasado miércoles no daban crédito a lo que le escuchaban a Rafael Herrera.

Tras un primer desahogo, tomó la palabra Emilio Santiago, hermano mayor entre 2006 y 2012, teniendo lugar bajo su mandato la citada coronación en 2010 y la presencia de la dolorosa en su paso de palio en el vía crucis de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid en 2011. Santiago preguntó a Ángel Corpas, actual hermano mayor, si eran ciertas las declaraciones aparecidas en el pasado mes de diciembre en un medio impreso local en las que el anterior vestidor de la Virgen, Mariano Martín Santonja, afirmaba que el actual mandatario panadero sabía quién votó a un candidato u otro durante el último cabildo de elecciones, celebrado en octubre de 2021 y con Manuel García Tejada como candidato alternativo, por estar colocadas las cámaras de seguridad de la capilla cerca de las mesas de las papeletas de la votación. Rafael Herrera saltó inmediatamente, no dejando hablar a Corpas, y dijo que eso era cierto, y que las grabaciones están en el ordenador del hermano mayor, y que esas imágenes las había visto él mismo con el teniente, Juan Manuel Delgado. Herrera, incluso, hasta manifestó que él mismo le pegó el «cambiazo» a los votos emitidos por correo, porque con el vapor de una plancha se abren los sobres, se cambia la papeleta y se vuelve a cerrar. Todo parecía subrealista.

Ángel Corpas, hermano mayor

El director espiritual, Leonardo Sánchez, dio por finalizado el cabildo, y al parecer ya ha informado a la autoridad eclesiástica de todos estos hechos. El hermano mayor, Ángel Corpas, ha atendido a La Recogía de El Correo de Andalucía, y alega que en Palacio ya lo saben todo, y no le dan la más mínima importancia porque estos hechos no son ciertos. Reconoce que no sabía nada de que Herrera manipulase los votos por correo como él mismo confesó. Sobre la cámara, dijo que ésta se halla sobre la puerta de la sacristía, junto al presbiterio, y que fue colocada en 2020, a raiz del robo perpetrado ese año en la Hermandad de la Sed. Y que Herrera a donde no tiene acceso es a secretaría y mayordomía si no están presentes los secretarios o mayordomos, algo que es extensivo al resto de oficiales de junta y de hermanos en general.

Vara aparecida en Carmona