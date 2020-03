Un documental de Netflix usa a nazarenos de San Gonzalo para hablar de racismo

Otra vez vuelven a usar a los nazarenos de las cofradías de Sevilla para ilustrar un reportaje sobre el racismo.

En esta ocasión, el capítulo ‘¿Tienes prejuicios?’ de la serie ’100 humanos’, alojado en la plataforma Netflix, usa imágenes del cortejo procesional de San Gonzalo para hablar del prejuicio blanco.

La parte del documental en la que la hermandad del barrio León es tristemente protagonista cuenta que todavía hay niños racistas en Estados Unidos. El audiovisual explica que, a día de hoy, los niños blancos siguen teniendo prejuicios subconscientes contra los grupos minoritarios. El nombre que se le da a esto es de ‘prejuicio blanco’. A modo de chascarrillo, la voz que narra el capítulo dice que «la próxima vez que tu hijo blanco quiera hacer una fiesta de pijama, aseguraos que no lleven esto» mientras muestran en pantalla a un pequeño nazareno vestido de blanco con cinturón de esparto «o sostengan esto» y muestran una antorcha de las de jardín. Para finalizar la locución, el documental pone una imagen de un tramo de nazarenos de San Gonzalo por la noche mientras la narradora dice «mierda, estamos perdidos».

El hermano mayor de San Gonzalo, José Fernández, ha explicado a El Correo de Andalucía que «no tenía ni idea. Me estoy enterando por ti y es la primera noticia que tengo al respecto».

No es la primera vez que la corporación del Lunes Santo se ve involucrada en una cosa similar. Ya en 2015, la BBC usó imágenes de nazarenos de San Gonzalo para ilustrar un documental sobre el Ku Klux Klan.

Una vez visto el vídeo, el hermano mayor de San Gonzalo ha explicado que «lo pondré en conocimiento del despacho de abogados que llevan las cosas de la hermandad. El Consejo también tendría que hacer algo porque no es la primera vez ni me imagino que será la última. Y esto ha ocurrido con muchas hermandades de Sevilla. Esto me parece deleznable, lamentable y vomitivo. Llevamos años aguantando y parece ser que a la sociedad le molesta que haya creyentes en el mundo».