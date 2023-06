Un inédito Corpus donde el sol no relució

Había quien albergaba alguna esperanza, pero los partes eran cada vez más negativos y más firmes: el jueves llovería, sí o sí, por la mañana, y por vez primera en la historia reciente se suspendía por precipitaciones que iban a venir la procesión catedralicia del Corpus Christi. Dicen que no había antecedentes por el líquido elemento, aunque Rafael Jiménez Sampedro, director del Boletín de las Cofradías, maneja el dato y nos lo ofrece: es la séptima ocasión que el Corpus Christi no sale el jueves, pero en las seis anteriores, todas ellas en siglos previos al XX, se aplazó a otro día. Cuando en torno a las siete de la tarde, con altares, balcones y escaparates preparados en el centro, muchos sevillanos aguardaban la salida de la Hiniesta Gloriosa junto a la puerta ojival de San Julián, por redes sociales comenzó a expanderse la noticia: el Cabildo Catedral anunciaba la suspensión definitiva de la procesión por las calles, y ello implicaba que ni la patrona del consistorio hispalense ni el Señor de la Sagrada Cena tampoco saldrían para acudir a sus altares, aunque el de los Terceros no saliese hasta la madrugada.