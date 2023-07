Virgen de los Reyes se queda libre para Sevilla el Sábado de Pasión

Siempre se ha dicho que el rumor es, posiblemente, el inicio de una nueva noticia. Pero hay que esperar que se den los pasos oportunos para la consecución de un hecho, antes de informar sobre la consumación de algún acontecimiento que aún no se ha verificado. Desde hace días, ni desde la Hermandad del Divino Perdón se ha negado su deseo de volver al estilo de agrupación musical tras su titular cristífero, ni la Banda de la Presentación al Pueblo ocultaba su tristeza ante un suceso más que probable que conocía desde el seno de la propia corporación, ni Virgen de los Reyes dejaba de reconocer que ya se habían producido tanteos desde el Parque Alcosa. Eso ya es información, y hasta noticia cuando las fuentes oficiales lo confirman. Pero no se pueden dar por cerradas unas negociaciones que seguían abiertas. El pasado viernes hubo ya una nueva noticia: la rescisión del contrato entre el Divino Perdón y los músicos nazarenos. El sábado, otra más: aunque no había firmado contrato por escrito, sí había un compromiso verbal que debía romperse igualmente hablando, y eso es lo que ha hecho Virgen de los Reyes ahora con la Hermandad de la Humillación de Camas.