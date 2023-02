Vive la Cuaresma en La Recogía

Este próximo miércoles 22 de febrero no es uno cualquiera, es Miércoles de Ceniza, y con él dara comienzo una nueva Cuaresma que nos conducirá a nuestra anhelada Semana Santa. La Recogía quiere estar bien preparada para esta cita, por ello, a partir, no del miércoles, ojo, sino desde este lunes 20 de febrero, arranca la cuenta atrás para volver a disfrutar de nuestras cofradías en la calle. En El Correo de Andalucía intensificaremos nuestra actividad para seguir ofreciendo, no ya la mejor y más contrastada información, sino que contaremos con amigos y colaboradores que vienen a sumarse a esta gran familia.



Diariamente, un grupo de cofrades serán columnistas para mostrarnos su visión sobre la realidad del mundo de nuestras hermandades. A lo largo de la semana, una firma distinta cada día de la misma compartirá sensaciones, opiniones y emociones en La Recogía. La cuadrilla será la siguiente:

■ Lunes: Manolo Ruiz. Cofrade del Polígono de San Pablo, donde ha sido oficial de junta, y tertuliano habitual en diversos medios cofradieros.

■ Martes: Isidro González. Anterior hermano mayor de Santa Marta y antiguo director del Boletín de las Cofradías de Sevilla.

■ Miércoles: Miguel Ángel Oliver. Cofrade de San Gonzalo, costalero del Señor en Su Soberano Poder y antiguo miembro de junta de gobierno.

■ Jueves: Carlos López Bravo. Anterior secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, cofrade de Montserrat, donde ha sido miembro de junta, y de la Macarena. Pregonero de las Glorias en 2003.

■ Viernes: Javier Hernández Lucas. Vestidor de la Esperanza de Triana, hermandad a la que pertenece y donde ha pertenecido a su mesa de oficiales.

■ Sábados: Rosa García Perea. Editora en Almuzara y cofrade ligada a varias hermandades. Pregonera de las Glorias en 2021.

■ Domingos: Julio Cuesta. Antiguo tesorero del Consejo General de Hermandades y Cofradías, pregonero de la Semana Santa de 2022, que fuera elegido para 2020 y que por la pandemia tuvo que esperar dos años más para llegar al atril.



No faltará la poesía. Por ello, de la mano del poeta Enrique Barrero, pregonero este 2023 de los Armaos de la Macarena, cada día disfrutaremos de sus 'Décimas de Cuaresma', que no dejarán indiferente a nadie. ¿Y recuerdan aquello de «Se dice...» para contar alguna historia que se cueza en torno a nuestras hermandades? Pues esa frase volverá a estar muy presente en El Correo de Andalucía cada domingo de la mano de un colaborador curtido en mil batallas, Domingo Derramos. Y los domingos también estará 'El Paquito', pseudónimo del conocido tuitero que, desde el humor, «sevillaniza las cosas».



Pero no serán las únicas firmas. Otros amigos y compañeros tocarán semanalmente otros temas que vendrán a enriquecer los contenidos de La Recogía:

■ Patrimonio: Los miércoles, el periodista soleano Álvaro Rodríguez del Moral compartirá distintos artículos sobre esta temática.

■ Música: Los jueves será el turno de Francisco Javier Torres Simón, músico y profesor universitario que nos contará distintos detalles en este ámbito tan importante en las cofradías.

■ Curiosidades: Los viernes, Antonio Puente Mayor, pregonero este 2023 de la Semana Santa de Triana, seguirá relatándonos diversos capítulos cofradieros llenos de anécdotas y curiosidades.

■ Misterios: Los sábados, José Manuel García Bautista nos hablará sobre distintos misterios relacionados con nuestras cofradías, pero no precisamente de los que van sobre los pasos...

■ Historia: Los domingos, el cofrade alcalareño y soleano José Castaño expondrá en sus artículos varios aspectos históricos que serán, seguro, del interés de todos nuestros lectores.



Todo el equipo seguirá capitaneado por el periodista Juanmi Vega, quien seguirá teniendo a su lado a Juanma Labrador para informar de toda la actualidad cofradiera. A este equipo se suman los periodistas Javier Fernández Maeso y Jorge Mesa para cubrir en vídeo los eventos más multitudinarios como los vía crucis y traslados propios de estas fechas, además de ofrecernos la agenda de cada fin de semana. Y finalmente, aunque no por ser el último en ser nombrado es el menos importante, el fotógrafo Daniel Valencia compartirá distintas galerías sobre los aparatos de cultos de nuestras cofradías y de otros eventos protagonizados por nuestras benditas imágenes titulares en las que este compañero esté presente con su inseparable cámara fotográfica.



Y muchas más sorpresas que irán descubriendo a lo largo de una Cuaresma que, no lo olviden, engloba a la propia Semana Santa, pues la Cuaresma es la cuenta atrás hasta el Domingo de Resurrección, no al de Ramos. Por ello, todos nuestros columnistas seguirán hasta la primera semana de Pascua para analizar durante la misma todo lo ocurrido en la Semana Santa de 2023.