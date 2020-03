Las novedades previstas para el cancelado salón de Ginebra

El coronavirus se ha cobrado un nuevo evento. Ayer se suspendía la Feria Internacional de Turismo de Berlín y también conocíamos que el Salón del Automóvil de Ginebra era finalmente cancelado, dado que las autoridades suizas habían prohibido los eventos con más de 1000 asistentes. Varias marcas ya han anunciado que harán sus presentaciones de manera virtual el mismo día y a la misma hora que estaba previsto que lo hicieran durante las jornadas de prensa del salón (los primeros días, en los que sólo acuden periodistas y no hay acceso al público). Aquí traemos un repaso de cuatro propuestas interesantes que hubiesen estado presentes.

Si en el salón del año pasado Citroën presentaba el prototipo Ami One Concept, con el que adelantaba el aspecto y la idea principal de este cuadricíclo, este año iba a tener en su expositor el modelo definitivo, denominado simplemente Ami. Un vehículo eléctrico ideado exclusivamente para moverse por ciudad (Citroën, de hecho, no lo define como coche, sino como 'solución de movilidad'), y en cierto modo tiene sentido puesto que su autonomía está limitada a 70 kilómetros, la velocidad máxima es de 45 km/h y la potencia de su pequeño motor, de apenas 8 caballos. La capacidad de la batería es de 5,5 kWh y se recarga por completo en una toma de corriente doméstica en apenas tres horas. Su aspecto es sencillo, con una carrocería hecha de paneles de plástico disponible en un único color (Azul Ami), aunque se puede personalizar mediante la adquisición de paquetes con pequeños elementos decorativos en cuatro colores distintos (azul, gris, naranja y kaki). No solo se podrá adquirir, sino también conducirlo sin ser propietario, a través de una aplicación móvil para uso compartido. Llegará después de verano.