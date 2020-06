¿Qué coche me compro por menos de 20.000 euros?

Con 20.000 euros de tope para comprar un coche nuevo o seminuevo hay un mundo de posibilidades a las que acceder, pero lo primero que hay que tener claro es el tipo de coche que necesitamos. Y puede parecer fácil, pero una cantidad no pequeña de personas que me piden consejo a menudo no saben responderme a estas sencillas preguntas de partida: ¿qué necesitas?, ¿qué estás buscando? Lo peor no es que no sepan responder qué tipo de vehículo creen que necesitan, sino que directamente deleguen en mí esa responsabilidad con un «¿tú qué me aconsejas?».

En cuanto empiezo a hacer preguntas, ellos mismos se responden: ¿lo vas a usar sólo tú o irán a menudo varias personas?, ¿es para ir al trabajo y usarlo por la ciudad?, ¿para tener un coche con el que viajar?, ¿cuántos kilómetros haces al año?, ¿qué edad tiene el conductor? Esta última pregunta puede parecer no tener tanto sentido, pero casi la principal razón por la que a veces aconsejo la compra de un SUV frente a una berlina es precisamente porque su mayor altura facilita la tarea de entrar y salir del coche, cosa que se agradece a partir de cierta edad. Pero además, también a quien tiene niños pequeños que tienen que viajar en un sistema de retención infantil agradecen esa altura extra para no tener que encorvarse al acomodarlos en sus sillitas y abrocharles el cinturón. El resto de ventajas pueden ser subjetivas, como la estética o la sensación de seguridad que a algunos conductores les ofrece el conducir por encima del resto, pero eso son temas personales que no centran mi atención.

Por tanto, partiendo de mi experiencia a la hora de aconsejar a quien recurre a mí para una decisión tan importante como la de hacer el segundo mayor desembolso de una familia (el primero es para la compra de la vivienda), voy a hacer una pequeña lista de modelos que suelen ser recurrentes en mis consejos de compra. Lo son porque cumplen en su mayoría una serie de premisas que para mí son fundamentales y en las que me fijo rápidamente cada vez que pruebo un coche: que todo sea fácil de usar (influye en las distracciones y directamente en la seguridad), que sea confortable en un sentido amplio (sonoridad, aislamiento de vibraciones, funcionamiento del motor, suspensión, dirección, frenos, etc.), que esté bien acabado y que tenga una buena relación entre lo que ofrece como producto y lo que cuesta. No puedo responder a una de las cuestiones más típicas: «¿sale bueno este coche?». Pues francamente, no lo sé. La mayoría de coches que salen al mercado tienen motores relativamente nuevos, que llevan a lo sumo unos poquitos años en el mercado. Claro que hay estadísticas internas, pero la fiabilidad de un coche depende en gran medida de las manos del usuario, y yo pruebo coches nuevos, no coches con diez años de uso. Puedo intuir cómo envejecerá, pero para eso precisamente me fijo en los acabados y en las vibraciones, entre otras muchas cosas.

Si alguien me pide consejo de compra para un coche pequeño, lo que comúnmente se conoce como «utilitario», la oferta de modelos es amplísima ( ), pero yo tengo ciertos candidatos claros: Ford Fiesta, Hyundai i20 y Kia Río (son el mismo coche con pequeñas diferencias), Mazda 2, SEAT Ibiza y Skoda Fabia. «¿Y qué te parecen un Volkswagen Polo y un MINI?». Caros. Son buenos coches, pero cumplen algunos requisitos propios de un capricho, sobre todo en el caso del MINI.

En el caso de los compactos también tengo las ideas claras: Ford Focus, Honda Civic, Hyundai i30 y Kia Ceed, Mazda 3, Toyota Corolla y Volkswagen Golf. Tienen unas gamas tan amplias de motores, carrocerías y equipamientos que es fácil encontrar versiones que se adapten a casi cualquier necesidad en este tipo de coches. Y tienen una buena relación entre lo que cuestan y lo que dan a cambio, pese a que no sean los más baratos de su categoría.

Entre las berlinas medias y grandes, empiezo a separar entre las marcas «generalistas» y las de lujo. Aquí es muy difícil quedarse por debajo del presupuesto de 20.000 euros, pero es muy interesante optar a coches seminuevos, donde la oferta para unidades con menos de 10.000 kilómetros es muy grande. De los del primer grupo me quedo con el Alfa Romeo Giulia, el Ford Mondeo, el Mazda 6, el Skoda Octavia. Del segundo grupo procuro simplemente orientar, porque son opciones muy personales: BMW ofrece el tacto más deportivo, pero hace unas berlinas tremendamente confortables en la actualidad, con una calidad de rodadura superlativa. Audi hace coches particularmente bien terminados y con un equipamiento tecnológico fácil de usar, intuitivo. Mercedes-Benz apuesta por el diseño deportivo, pero ha perdido sus virtudes históricas, pues ya no son ni los más confortables, ni los mejor terminados. Eso sí, tienen una estabilidad casi imperturbable. Lexus y Jaguar son coches más personales, para quien tiene claro que busca algo distinto, que no necesariamente mejor ni peor.

Entre los SUV procuro orientar hacia los modelos de Ford, Honda, Hyundai y Kia, SEAT, Suzuki, Skoda y Subaru. Me da igual el modelo, porque sé sencillamente que son coches que satisfacen con facilidad a quien los prueba. Peugeot ofrece una gama de SUV muy cómodos, pero los fallos en ergonomía me parecen importantes, y hay algunos motores cuyo funcionamiento no me resulta agradable. Mazda también ofrece productos interesantes, pero pecan de tener poca amplitud en comparación con sus competidores y en este tipo de coches es un factor importante.

Entre las pequeñas furgonetas hay dos claras opciones por el equipamiento tan amplio que pueden tener, cercano al de algunos turismos: Citroën Berlingo y Peugeot Partner Tepee. Sus motores consumen poco carburante y el confort de marcha es muy bueno.