Tres híbridos enchufables a precio razonable

En la actualidad, es casi más difícil encontrar una marca de coches que no cuente con un modelo híbrido enchufable en su oferta, que una que sí la tenga. Estos modelos, a medio camino entre el híbrido no enchufable y el eléctrico, son una solución de compromiso para quien no se puede aún dar el lujo de adquirir un coche eléctrico (con sus particularidades para viajar y su, aún, elevado coste de adquisición), pero quiere reducir su nivel de emisiones al circular y tiene la infraestructura necesaria para cargar a diario un coche durante las horas que no lo usa: es decir, plaza de garaje y un enchufe propio.