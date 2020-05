Tres SUV recomendables para familias numerosas

Es una de las preguntas recurrentes que nos hacen a los periodistas de motor aquellos padres que ven crecer su familia pero no su coche: busco un SUV para llevar tres sillas infantiles, ¿qué modelo me recomiendas? Otra variante es la de quien ya tiene algún menor con la edad suficiente para no necesitar un sistema de retención infantil, pero que no cabe en las plazas traseras porque las dos de los laterales están ocupadas por dos sillitas. En ambos casos es necesario contar con tres filas de asientos, lo que suele significar siete plazas, y hacer una suerte de tetris para que todos se acomoden sin que los padres hagan contorsiones para abrochar el cinturón a los más pequeños. Para quien no se plantee la compra de un monovolumen que, a priori, es la opción más práctica para estos menesteres, hoy traemos tres modelos de SUV de tamaño medio con un habitáculo generoso y buena modularidad. Otra opción es un turismo familiar, pero con más de cuatro miembros, la cosa se complica.