RENOfest un festival de música organizado desde Sevilla

La presentación del festival será a cargo de Julio Ruiz, prestigioso crítico musical especializado en la música pop-rock. Intervendrán por este orden los grupos The Veldt (Estados Unidos), Sonars (Reino Unido/Italia), Dead Parties (Australia), Amor Germanio (Murcia), Arista Fiera (Málaga), Berlina (Madrid), Blusa (Sevilla), Briótica (Granada), Cómo Vivir en el Campo (Madrid), Fizzy Soup (Cuenca), Fônal (Cáceres), Gatomidi (Cuenca), Hacia las Rocas Imantadas (Sevilla), Hola Chica (Barcelona), Increíbles Ful (Murcia), La Niña Hilo (Navarra), Lebend (Granada), Oh, Trikelians! (Málaga), Scoff (Sevilla), Ten Shots and K.O. (Málaga), The Magic Mor (Cádiz) y Victoria Ford (Sevilla).

