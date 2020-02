20 ARCO 20

Sin duda ninguna, sin necesidad de entender nada de Arte, el artista chino Ai Wei Wei se convierte en la estrella de una feria confortablemente previsible, su obra Zodiac tiene todos los componentes de una obra contundente: reflexión, mensaje, ingenio, belleza y un hecho diferencial que la eleva sobre el resto de la producción del mundo en este convulso 2020.

Arco se parece cada más a lo que debería haber sido siempre: un mercado. Un lugar donde vas con una cuenta corriente muy bien provista a comprar lo que te guste para colgarlo en las paredes de tus residencias de Londres, de Madrid, o de Cartagena (de Indias). Sin más. En ese sentido es una feria excitante, bastante previsible y evidentemente caprichosa. Lo más transgresor es una decena de ceniceros de plástico de diferentes marcas que ya no llaman la atención de nadie, e incluso alguien comprará.

Los galeristas ya no saben qué contar sobre la infancia de los artistas que representan. Hemos oído hablar del «inconsciente colectivo» y nos ha parecido un término muy apropiado. Hemos oído hablar de «construcción piramidal» ante un cuadro de Joaquín Torres García -uno de los grandes, muy bien representado en esta edición- que no tenía nada de piramidal. Porque estamos todos hartos de reflexionar. Unos marchantes optan por no contar nada, limitándose a cantar los precios a aquel que les pregunta; otros, tiran descaradamente de «chuleta».

Recorriendo los pabellones hemos visto a personas con mascarillas -dos, juntas, vamos a suponer que estaban infectados-. Una pareja de coleccionistas subidos a cochecitos eléctricos como si estuvieran en un campo de golf para no cansarse de comprar. Hemos oído a una pija decir «¡Holi... no nos besamos!». Hemos vuelto a encontrar a dos excéntricas inglesas que por lo visto están en todas las ferias de Arte del mundo, y nos hemos encontrado con latinoamericanas espléndidas.

Porque por los pasillos no se veía otra cosa que venezolanas estupendas comprando Arte para decorar sus departamentos del centro Canalejas, con mucho «¡mi amor!», «¡qué chévere!», «Que casualidad encontrarte. Pues ya llevo un año aquí», y «¿Qué tal por Miami?» –pronunciado con «i» latina. Divinas todas. Ajenas a las convulsiones del mundo.

En la periferia, merchandising de panetones (Pan-cracio. Valencia. España) y de agua mineral, un Sushita, más una pléyade de editores de Arte para abastecer a las clases medias que son aquellas, recordémoslo, que se ven obligadas a comprarse su propia plata.

Esto es lo que hemos comprado en una feria en la que todos coincidían en la idea de que el coronavirus está tapando algo.

