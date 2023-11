«A mis alumnos les pido que no dejen nunca de viajar o leer»

Esta semana se cumplirá un año de la presentación del cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2023. Una obra que marcó un antes y un después en la cartelística hispalense y que ha supuesto el espaldarazo definitivo a la carrera de una gran artista: Teresa Guzmán. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, diplomada en Magisterio por la Universidad San Pablo CEU y profesora en el colegio Sagrada Familia de las Hermanas Carmelitas de Vedruna, su trayectoria abarca libros, exposiciones y publicaciones de diversa índole, especialmente de temática religiosa y cofrade. Su nuevo proyecto editorial, publicado por Alfar y destinado a todo tipo de lectores, arranca en la Guerra de Troya y concluye en la Andalucía lorquiana, siendo sus protagonistas mujeres.

‘Buenas, Malas y Peores’ es un recorrido por la literatura universal poniendo el foco en lo femenino. ¿Cómo se te ocurre la idea?

Hace dos años presenté en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla la exposición ‘Historias, Cuentos y Leyendas’, siendo todas la obras protagonizadas por mujeres; cuando vi la muestra montada acaricié la idea de reunir aquellas féminas en formato de papel. El título vino como ‘Un grito en la noche’, así que me desvelé, sonreí y lo anoté.

El libro retrata a cuarenta mujeres extraídas de obras como ‘El Cantar de Mio Cid’, ‘Notre Dame de París’ o ‘Drácula’, pero podían haber sido treinta o cincuenta. ¿Qué criterio has seguido a la hora de seleccionarlas?

Son los cuarenta libros que más veces he leído, y como ‘Ali Babá y los 40 ladrones’, los tengo escondidos en tinajas para volver a ellos cada cierto tiempo.

Tu trayectoria como artista e ilustradora es conocida por muchos, e incluso has publicado libros en coautoría. ¿Te ha costado mucho decidirte a publicar en solitario?

Lo deseaba desde hace años, sólo esperaba el momento justo y caminaba ‘En busca del tiempo perdido’ para poderlo empezar y acabar.

El libro arranca con un prólogo del historiador del arte Manuel Jesús Roldán. Mejor padrino imposible...

‘Mejor padrino imposible...’. Esta frase me hace recordar dos películas: ‘Mejor imposible’ y ‘El Padrino’. Imagino que cuando le dije a Manuel Jesús Roldán: «Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar», él debió ver en su mente la imagen de una cabeza de caballo sobre la almohada y no pudo negarse...

Pablo Borrallo, doctor en Historia y autor de muchos de los libros donde has colaborado, es otra figura importante del proyecto. ¿Qué ha supuesto en tu trayectoria personal y profesional?

En lo personal, Pablo es mi propio Mr. Knightley, le queda como un guante este personaje. Por otro lado, me hubiese resultado una ‘Odisea’ acceder al mundo editorial con mis recursos. La puerta me la abrió él hace más de una década y me puso en ‘El Camino’.

A diferencia de otros libros ilustrados, donde la imagen acompaña al texto, aquí la parte visual va separada de las historias. O lo que es lo mismo, en primer lugar expones a los personajes, como si fuesen cuadros de un museo, y en la página siguiente analizas su figura desde un punto de vista narrativo, pero también psicológico. ¿Esto fue premeditado o surgió durante la maquetación?

Fue con premeditación, alevosía y ‘Testigo de cargo’. Deseaba justamente lo que mi amigo Paco Pérez ha realizado con los textos e ilustraciones al maquetar el trabajo.

No es la primera vez que publicas con Alfar. Háblanos de tu experiencia con la editorial.

Alfar es la editorial decana andaluza, con más de 40 años en el sector. Desde el primer trabajo publicado con ellos, ‘El Vía Crucis según Sevilla’, pasando por la saga ‘El Coloreable de la Semana Santa de Sevilla’, ‘Mis Sevillanos Ilustres’ —junto a Pablo Borrallo y Fernando Gabardon de la Banda—, hasta los dos volúmenes ‘Mis Leyendas de Sevilla’, escritos por mi compañera y amiga Isa López Blanco, prologado el segundo por mi amigo, el escritor Antonio Puente Mayor; y hasta en esta nueva obra, no tengo más que palabras de agradecimiento por cuántas facilidades han dado desde el primer momento. Tengo mucho que agradecer a su anterior editor Luis M. Oliva, y en esta etapa a Álvaro Lorenzana, por seguir confiando en mi trabajo.

Por la obra desfilan personajes muy populares, como Penélope, la esposa de Ulises, o Dulcinea del Toboso, el amor de Don Quijote; y otros menos conocidos como Eugenia Grandet o Clarissa Dalloway. Como docente que eres, ¿es tu intención darlos a conocer al público más joven?

Siempre tengo el empeño de llevar la lectura y los personajes, que me cautivaron un día, a mis alumnos, que son las personas más jóvenes con las que trato cada día desde hace 23 años y están bajo mi responsabilidad educativa. Les pido que no dejen nunca de viajar o leer, si pueden dar ‘La vuelta al mundo en 80 días’ mejor, abrir la mente a otras realidades y ser, al fin y al cabo, ciudadanos del mundo, es una ‘Utopía’ a la que no renuncio fácilmente.

Una de las singularidades de ‘Buenas, Malas y Peores’ es que en cada capítulo recomiendas películas, series de televisión u obras de teatro, algunas de las cuales pueden disfrutarse en Internet. E incluso incluyes un código QR que remite a tu cuenta de Instagram. ¿Podríamos decir que tu obra es multidisciplinar?

No lo había pensado, y la verdad es que me ha encantado pensar que mi trabajo pueda alcanzar esa definición. Para mí, y entiendo que para la mayoría de los artistas, la lectura, el teatro, el cine... son ‘Cánticos Espirituales’. Y efectivamente, esta obra puede ser multidisciplinar pues en ella convergen la pintura, la escritura y el mundo digital.

De todos los personajes femeninos de ‘Buenas, Malas y Peores’, ¿con cuál te identificas más y por qué?

Con todas llego a identificarme en algún momento del relato y hasta he llegado a justificar sus malas acciones. Sin embargo, Miss Marple, personaje creado por Agatha Christie, es sin duda, mi preferido. Jane Marple es tan sumamente divertida, perspicaz, discreta y analítica, que su frase «La gente es la misma en todas partes» es la sencilla premisa comparativa que usa para deducir y resolver ‘El enigma del salón Victoria’ y en resumen cualquier otro planteado. Me encanta su genialidad.