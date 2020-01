«Alegría»: Sin dolor no hay nada

Arranca la novela de Manuel Rivas en el territorio acotado por unos versos de José Hierro: «Llegué por el dolor a la alegría. / Supe por el dolor que el alma existe. / Por el dolor, allá en mi reino triste, / un misterioso sol amanecía». Al menos esa es la conclusión que el que escribe sacó al cerrar el libro.

«Alegría», que es la digna finalista del Premio Planeta de año 2019, es una novela que quiere volar muy alto aunque, sin embargo, no logra elevarse más allá de lo que suelen hacerlo las novelas correctas. La altura la consigue puesto que en el relato encontramos imágenes excelentes, algunas sentencias que el narrador parece lanzarnos a la cara para que reflexionemos. El problema es que esos grandes momentos narrativos quedan rodeados, envueltos, por páginas y más páginas que son reiterativas a más no poder. Las ideas se estiran sin compasión alguna, se exprimen como limones aunque ya estén secas. Manuel Vilas sabe, porque es un buen escritor, que una idea debe abandonarse a su suerte una vez dicha. Pero no lo hace y explota hasta el dolor lo que no tiene más que la enunciación y la posibilidad de ser pensada por el lector.

Manuel Vilas sabe que muchas de sus reflexiones son universales y que, por esa razón, funcionan bien en una novela. Manuel Vilas sabe que el amor que se siente por los padres es la puerta que se abre para ejercer el amor a los hijos y, sobre todo, a uno mismo. Manuel Vilas sabe que el amor a un lugar es la alegría que produce la certeza de pertenecer a una tierra y a un tiempo. Pero esto no es suficiente para construir un relato. Vilas enuncia todas esas ideas (no solo esas, claro, aunque son las fundamentales) intentando que sean suficientes para que la novela funcione, para que el relato sea robusto. Y no es así.

«Alegría» es el narrador, es el personaje (coincide). Posiblemente, lo se cuenta tenga una carga autobiográfica importante, pero eso no interesa ya que si a la realidad se le incorpora una gotita de ficción todo se convierte en ficción. «Alegría» es, efectivamente, la voz narrativa y tiene algunos problemas técnicos. Por ejemplo, resulta incomprensible hablar de una acción que ocurre «en este mismo momento» cuando todo se cuenta desde el recuerdo y, efectivamente, unas frases más allá se habla, otra vez, en pasado.