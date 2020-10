«Anticristo»: La depresión y el cine

Esto no es cosa exclusiva de Von Trier. Le pasa a todo artista que se precie. Pero en el caso concreto de su obra, suele ocurrir que se pasa de la raya siendo capaz de que esa oscilación tan nociva se produzca en una sola de sus películas y en varias ocasiones. Es el caso de «Anticristo» («Antichrist»), película filmada en 2009 y que resulta, al menos, sorprendente.

Por otra parte, la gracia de ser artista (entre otras cosas) consiste en, ineludiblemente, tomar una distancia suficiente con lo que se quiere contar para no dejarse contaminar por sentimientos o actitudes que pudieran convertir la obra de arte en algo tan, tan, personal, que no interesase a nadie. Normalmente, ni al propio artista.

La gracia de una obra de arte, o de lo que aspira a serlo, es provocar. Un ejercicio de inteligencia en el observador, un cambio en la percepción de la realidad, la aparición de preguntas (tal vez sin respuesta). Porque, simplemente, provocar un respingo, una mueca de desagrado o una carcajada, se queda corto. En el mundo hay muchas cosas que provocan eso y no son obras de arte.

Lars Von Trier se deprimió profundamente durante una época de su vida. Y se puso a leer. No se le ocurrió otra cosa que acercarse a la obra de Friedrich Nietzsche (una de las trituradoras de personas más aplastante de la historia de la filosofía). Sabemos que leyó «El anticristo» y sabemos que el realizador declaró que le había salvado la vida. Supongo que quiso decir que leyendo a Nietzsche le llegó una idea y que eso le impulsó a trabajar y, por tanto, a recuperarse. Porque ese libro, terapéutico, lo que se dice terapéutico, no resulta. Prueben a leer y sabrán a qué me refiero. Otra cosa es que Nietzsche sea un gran pensador y escriba a un altísimo nivel. Pero eso es otro asunto. Pues bien, le salvó la vida (lo daremos por bueno) y se puso a filmar su película.

Naturalmente, la filosofía de Nietzsche está presente de principio a fin en este trabajo de Von Trier. El tratamiento que hace de lo real desde lo simbólico, la dicotomía entre apolíneo y dionisiaco que propone el filósofo, el movimiento pendular que se produce entre el conocimiento trágico del caos y el fenómeno estético, el mal social que provoca una moral opresora (la cristiana) que se sostiene sobre la compasión y la debilidad (que termina transformado en violencia). Hay mucho de Nietzsche en la película de Von Trier. Y desde aquí arranca pensando que eso será suficiente para que la cosa funcione. Error. El cine se articula sobre parámetros diferentes (que, también, están aunque se evaporan como por arte de magia en muchos momentos).

El realizador danés juega al ratón y al gato con los conceptos que quiere desarrollar. Incluso, hace trampas al ocultar un dato fundamental de la trama que sólo descubre al final tratando de dar un sentido al relato de dudoso calado.