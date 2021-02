Batman imprescindible

De acuerdo, Grant Morrison no estuvo fino del todo en la construcción de esta historia, en la que el cómo gana interés sobre el qué, pero, su mera premisa que encerraba al hombre murciélago entre los muros de Arkham para enfrentarlo a sus más desquiciados enemigos y exponer una fragilidad que nunca antes habíamos visto, resultaba impactante. Morrison decidió alejarse de la impronta realista que Frank Miller había traído a las aventuras del Batman y recreo Arkham como una surrealista pesadilla plagada de símbolos, en la que la psique de Bruce Wayne era golpeada hasta convertirlo de nuevo en el pobre chiquillo asustado del que surgió el héroe oscuro. Este retroceso, hasta el punto cero de Batman, es encumbrado por la brillantez gráfica de McKean, de un terrorífico expresionismo, hasta cotas de obra maestra.

4. «Amor loco». Bruce Timm y Paul Dini.

Cierto, estamos ante una historia protagonizada por el Joker y su novia, Harley Queen, que relataba el origen de esta particular y peligrosa villana. Pero, aun así, «Amor Loco», surgida como adaptación de la serie de animación de los años noventa (posiblemente la mejor traslación a TV de cualquier superhéroe), y realizada por los mismos creadores, era tan divertida y enajenada que no puede faltar en ninguna lista sobre las historias del hombre murciélago, aunque la aparición de este sea secundaria. Bruce Timm y Paul Dini rozaron el cielo al construir el particular carácter de la única mujer capaz de enamorarse de la locura personificada, retratando la relación tierna y sadomasoquista de Harley y el Guasón para extraer carcajadas de las más negras y violentas situaciones.