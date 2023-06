«Cada nuevo lector es un premio»

Todo comenzó a raíz de un artículo que leí en 2017, sobre una banda de traficantes de personas que operaba en Terrasa. Estas personas tenían a varios ciudadanos nicaragüenses secuestrados y los obligaban a pelear para ellos en veladas de boxeo clandestino. Los mantenían hacinados en naves, al borde de la desnutrición y bajo la amenaza de hacerles daño en caso de que no cooperasen, a ellos o a sus familias. Me repugnó esta moderna forma de esclavitud y, a poco que investigué, me di cuenta de que no se trataba de un caso aislado, sino una práctica cada vez más habitual en las redes de tráfico de personas. Ese fue el motivo por el que me decidí a escribir Los Días Felices .

Se trata de un pequeño experimento, un desafío que propongo a los lectores. Los Días Felices puede leerse de la manera tradicional, esto es, desde la primera página hasta la última, pero también puede leerse según un orden alternativo que propongo al comienzo de la novela. Si bien la historia es la misma, la percepción del lector cambia de forma sustancial con esta lectura alternativa, al tener constancia de ciertos hechos y consecuencias de la trama. Eso hace que la lectura sea algo más profunda y permite que los lectores reaccionen de forma diferente ante ciertos acontecimientos. Me he divertido mucho con este experimento y los lectores se lo están pasando en grande con este desafío.

Ayla es también un personaje que lo tiene todo en contra. Joven, inmigrante, con un padre a su cargo. ¿Cómo se pone uno en la piel de un personaje así?

Ayla me fascina, porque es una adolescente con mucha más madurez que la mayoría de los adultos que conozco. Me siento muy cómodo con ella y ha sido un gustazo ponerla al frente de la trama, junto con el detective Mascarell.

Sueles documentarte mucho para tus novelas, ¿cómo ha sido en este caso el proceso de documentación sobre el tráfico de mendigos y las peleas clandestinas?

Muy duro, mucho más que en otras novelas, ya que he descubierto cosas que me han puesto los pelos de punta. He hablado con policías y con gente implicada en este tipo de delitos, y es ahí cuando te das cuenta de todo lo que nos queda por mejorar como sociedad. Hay que ser muy desalmado para matar de hambre a dos tipos y obligarlos luego a pelear por un trozo de pan, por ejemplo, o para aprovecharse de los más necesitados y obligarlos a pedir limosna en tu beneficio, con amenazas y castigos si la recaudación resulta insuficiente.

Como ciudad, ¿qué atractivo presenta Frankfurt al escritor? ¿Es una ciudad tan peligrosa como a veces parece en tus novelas?

Es una ciudad peligrosa y muy peculiar. La primera vez que la visite, me fascinó que en pleno distrito financiero, rodeado de rascacielos y boutiques de moda, se encuentren las narcosalas y el barrio rojo, conformando un hábitat en el que conviven los diferentes estratos de la sociedad. En apenas un puñado de calles, los problemas están a la orden del día. Como escritor, no podía dejar escapar un lugar así, así que me trasladé a Frankfurt para escribir El Gran Rojo y Los Días Felices.

¿Cómo ha sido tu relación con el castellano en Alemania? En alguna ocasión has dicho que escribir te servía de refugio y resarcimiento por todas las veces que salías a la calle y te costaba hacerte entender en alemán.

Vivir en otro país y verte obligado a desenvolverte en un idioma que no controlas es complicado. Comprar el pan, instalar internet en casa, hablar con el casero... Cualquier situación, por sencilla que parezca, se convierte en un desafío. Lo peor fue que, cuando apenas llevaba un año en Alemania, llegó la pandemia. Eso hizo que dejase de ir a clases, al gimnasio, a jugar al baloncesto y a hacer todo aquello que me permitía practicar el idioma. Escribir fue mi salvación, una manera de llevarme la ciudad a mi terreno y de convencerme de que estaba en el sitio correcto.

Después de una trayectoria ya consolidada como la tuya, con libros adaptados al cine, premios, presencia habitual en festivales de novela negra... ¿Ha cambiado tu relación con la escritura respecto a la que tenías cuando comenzaste a publicar?

Siempre he sido muy exigente con lo que escribo y eso no ha cambiado. Los lectores son los responsables de que, a día de hoy, pueda dedicarme a lo que me apasiona. Ellos son mi universo. Por lo tanto, les tengo mucho respeto y me esfuerzo mucho en dar lo mejor de mí en cada novela. Da igual que seas capaz de vender un millón de libros: cada nuevo lector es un premio.