Cinco libros para niños (y no tan niños) con los que disfrutar este verano

En plena temporada estival, mientras el sol brilla y las vacaciones están en pleno apogeo, no hay mejor momento para disfrutar de la magia de la lectura. Para aquellos que buscan emocionarse, sumergirse en aventuras cautivadoras y descubrir nuevos mundos, hemos seleccionado una serie de libros que harán volar la imaginación de niños y jóvenes por igual. Desde la defensa de la naturaleza hasta el descubrimiento de nuevos amigos y misterios por desvelar, estas recomendaciones literarias prometen ser compañeras perfectas entre chapuzón y chapuzón. ¿Leemos?

Amarilis. Protectora de los bosques

«Hubo un tiempo, muy lejano, en el que los bosques no eran de las personas. Era un tiempo en el que, para entrar en un bosque, aunque solo fuera para pisar su hierba, había que pedir permiso. Igual que para aprovechar su leña o cazar animales en su frondosidad». Así arranca ‘Amarilis. Protectora de los bosques’ (SM), la obra con la que el cacereño Andrés Guerrero busca concienciar a los niños en la importancia de respetar la naturaleza. Escrita con un tono sencillo no exento de ternura, la obra nos presenta a Violeta, una niña de ciudad que se traslada junto a su madre a casa del abuelo. Este reside cerca de un bosque, por lo que la pequeña tendrá ocasión de adentrarse en el mismo y conocer a Amarilis, un hada muy particular. Ilustrado con buen gusto por el propio autor —Guerrero obtuvo en 2009 el Premio CCEI de Ilustración por ‘Cinco ovejitas’, y en 2019 el Premio Gran Angular por ‘Blanco de tigre’—, sus 48 páginas son un homenaje a la literatura clásica, donde el continente posee tanta importancia como el contenido, máxime si se trata de obras destinadas a los niños.