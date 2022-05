«Colón poseyó una endiablada capacidad para borrar las huellas de su pasado»

La historia del Almirante es un eterno «caso abierto». Casi nada sabemos con certeza sobre él e, incluso, lo que sí es conocido tiene tantas lagunas que resulta difícil realizar afirmaciones sin riesgo. No está claro su origen y tampoco hay consenso sobre el lugar donde reposan sus restos. De ahí que cada nueva publicación dedicada a su figura nos permita acercarnos un poco más a la resolución del enigma. Colón y el mapa templario (Almuzara), el nuevo libro del historiador y divulgador cántabro Mariano F. Urresti, resulta fundamental en dicha búsqueda, pues además de adentrarse en aspectos tan controvertidos como el lugar donde nació Colón, aborda cuestiones poco exploradas como la relación con su familia, las figuras de alto rango a las que pudo tener acceso y el marco histórico que posibilitó el Descubrimiento de América. Y todo ello sustentado sobre una enorme documentación a la que el lector, por primera vez, puede acceder de manera ágil gracias a su depurado estilo. Hablamos con el autor sobre algunas de las claves del libro.

Durante siglos hemos asistido a innumerables debates sobre el origen de Cristóbal Colón. Pese a que el misterio aún continúa abierto, cada vez pierde más peso la teoría genovista. ¿A qué se debe?

En primer lugar, porque esa teoría tiene algunos puntos débiles de difícil explicación. Por ejemplo, que Colón no escribiese jamás en italiano, ni siquiera cuando lo hacía a otros italianos o incluso a la Banca de San Jorge —institución financiera italiana donde tenía depositado su dinero—. O que el Acta de Mayorazgo supuestamente dictada en Sevilla el 22 de febrero de 1498, en la que decía haber nacido en Génova, pueda ser falsa, según algunos investigadores, que recuerdan que en el testamento de Colón el Almirante afirma haber dictado un Acta de Mayorazgo en 1502 y no en 1498. Pero, como sucede con otros documentos colombinos, el Acta de 1502 desapareció oportunamente. O que la ciudad de Génova no homenajeara a su héroe, máxime cuando el supuesto padre de Colón, Doménico Colombo, aún vivía cuando se «descubrió» América. Tal vez los estudios sobre el ADN de los restos del Almirante exhumados en la catedral de Sevilla ofrezcan una respuesta a este interrogante.

Portugués, catalán, mallorquín, gallego... Tu libro expone las principales teorías respecto a la cuna del Almirante. Pero la más sorprendente es la que lo relaciona con Castilla. Háblanos de ella.

Ricardo Sanz García y posteriormente su hijo, Alfonso Carlos Sanz, han defendido con pasión y documentación la teoría que sostiene que Cristóbal Colón pertenecía a la poderosa familia Mendoza; que era hijo de Aldonza Mendoza, hermanastra de Iñigo López de Mendoza, el primer Marqués de Santillana. Aseguran que fue fruto de una relación extramatrimonial de Aldonza, y que el niño fue educado en secreto en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana, en Guadalajara. Esta tesis explicaría el apoyo que el cardenal Pedro González de Mendoza, quinto hijo de Íñigo López de Mendoza, prestó a Colón años después, puesto que eran primos. Igualmente, explicaría la razón por la cual Cristóbal Colón aseguró que no era el primer almirante de su familia, algo imposible si era descendiente de un lanero genovés, y comprensible si era un Mendoza, porque habían ostentando el cargo de Almirante de Castilla. Según estos investigadores, Colón estaría enterrado en Cogolludo, un pueblo de Guadalajara.



¿Qué motivó la huida de Colón de Portugal en torno a 1485? ¿Acaso el robo de un documento valioso? ¿De ese mapa templario que aparece en el título de tu trabajo?

Es la propuesta que planteo en el libro. Sabemos que Colón llegó al monasterio de La Rábida en 1485 tras la muerte de su esposa, la portuguesa Felipa Moniz de Perestrello. Le acompañaba su primogénito, Diego, que debía tener siete años. ¿Y por qué afirmo que huyó de Portugal perseguido por la justicia? Porque hay una carta del rey portugués a Colón fechada el 20 de marzo de 1488; es decir, tres años más tarde de su llegada a La Rábida, en la que le invita a regresar y le promete que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes ante la justicia lusa. Creo que Colón obtuvo información decisiva en Portugal para su proyecto.



Sorprende conocer que Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, recibiese a Colón ente 1488 y 1489 y le ofreciese «hasta tres o cuatro mil ducados, con que hiciere tres navíos o carabelas...».