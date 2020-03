«Con fina desobediencia»: Amor por el rugby

El rugby se puede contar aunque de poco sirve si no se hace desde el sentimiento, desde el sentido también; si no se entiende qué significa; cuál es la liturgia que respeta el rugbier o dónde se encuentra el corazón de un deporte que representa el valor del equipo, la camaradería, el esfuerzo o el tesoro que significa no tener en el vocabulario la palabra rendirse.

El jerezano Fermín de la Calle lleva mucho tiempo empeñado en pasar el rugby a limpio. Ha jugado rugby y cuenta el rugby desde dentro (así titula algunos fragmentos del texto, ‘Desde dentro’, que tratan de narrar lo que es este deporte cuando se vive con la zamarra puesta, el cuerpo dolorido y el barro sobre los ojos).

El repaso al rugby es amplio y detallado. Anécdotas, marcadores, nombres de jugadores míticos, fisonomías de equipos que pasarán a la historia. Tal vez, de la Calle abuse de algunos detalles que tienen interés relativo por ser parte de una estadística o de una aritmética reservada para los que quieran diseccionar el rugby como si fuera un enorme banco de datos y esto hace que algunos tramos de «Con fina desobediencia» se hagan algo más áridos.