«Darwin»: El imán para almas rotas

Darwin es un pueblo destartalado y situado en mitad del desierto. California, EE.UU. En Darwin viven treinta y cinco personas. Todas ellas suman tantos años como para que les podamos considerar ancianos o casi. Las dos únicas jóvenes ya se fueron. El aspecto de todos es extraño; muchos son antiguos hippies; la mayoría expresidiarios; almas rotas sin excepción, desintegradas por una cosa u otra. En Darwin no hay iglesia, no hay niños, no hay casi nada. Lo que sobran son vidas intensas, pasados perdonados, futuros tan inciertos como el del resto de la humanidad. Darwin llegó a ser una ciudad llena de vida. Y de muerte. Las minas de oro y plata atraían a un gran número de sujetos. Pero la mina dejó de producir dejando al pueblo en manos de la desolación.

Este documental de Nick Brandestini es una pequeña joya cinematográfica. La cámara sigue, en su día a día, a un puñado de hombres y mujeres que eligieron vivir en Darwin. Allí nadie trabaja salvo la mujer que gestiona la oficina postal. Reparte, fundamentalmente, los cheques que envía el gobierno y con los que pueden sobrevivir. Es el subsidio de desempleo. Los habitantes de Darwin entierran a sus muertos; se preparan (uno de ellos) para un posible desastre mundial (cultiva tomates, acumula agua, ropa y juguetes por si llegase algún niño hasta allí huyendo de la radioactividad o algo así); tienen un buen montón de armas por lo que pudiera ocurrir (reminiscencias del pueblo minero en el que la violencia era una constante).