«El cuarto hombre»: La inocencia de la mentira

Los muchachos jóvenes comienzan a despreciar esas películas en lo que todo era falso (decorados, efectos especiales y esas cosas). No entienden cómo podíamos tragarnos eso (los mayores) sin que nos pasara nada malo. Aunque habría que explicarles que no nos tragábamos nada. Lo que sí hacíamos era sentarnos en las butacas de la sala de proyección colocando cada cosa en su sitio. La ficción era eso, ficción que podíamos convertir en cosa propia o no. Nadie buscó nunca lo real. Una representación, sí. Esa es la esencia de cualquier manifestación artística.

Volver a los clásicos permite que no confundamos las cosas. Hoy se hace cine, buen cine. Y mejor cuanto más falso es lo que cuenta. Antes se hacía buen cine. Con las mismas reglas de juego.

«El cuarto hombre» es de esas películas que se olvidan con dificultad. Los disparos son mentirosos, los puñetazos también, los decorados de exteriores de papel. Lo que quieran. Pero es una de las películas más pegadas a la realidad que yo he visto en toda mi vida. Inocente, llena de pequeños gazapos, pero muy de verdad. Cine negro en todo su esplendor. Cine a secas en estado puro.