«El diamante de Jerusalén»: De Gijón a León en 30 minutos

Noah Gordon escribió «El diamante de Jerusalén» el año 1979. Hasta 1986 no llegaría «El médico» que, siendo un best seller, resultó ser una novela trepidante, bien documentada y de ritmo robusto. Algo que no se puede decir de esta historia protagonizada por Harry Hopeman, un erudito judío y, de paso, tratante de joyas.

La acción es irregular (mucho mejor en las zonas expositivas que nos llevan siglos atrás que en la trama que se desarrolla en pleno siglo XX); los personajes son sosos y Gordon les coloca en el centro de subtramas carentes de interés y vacías. La relación del protagonista con una experta en arte yemení parece que es una excusa para llenar páginas y poco más. Interesa ese esbozo que se hace de los primeros momentos de la Inquisición o los dibujos del Renacimiento italiano o la Alemania de Adolf Hitler.