«El ritual»: El infierno del arrepentimiento

La película del británico David Bruckner habla del arrepentimiento, del sentimiento de culpabilidad, del dolor que arrastramos los seres humanos por siempre jamás cuando sabemos que no hemos hecho las cosas bien. Habla de cómo claudicar ante tu parte más negativa es claudicar ante todo; habla de cómo superar las adversidades y de que es el único camino posible. Para ello, el realizador abre puertas a la realidad y al mundo de los sueños, de forma constante. Eso tan tenebroso que ordena la vida del protagonista (encarnado por un espléndido Rafe Spall) nos es familiar y juega a favor de la obra. La lucha con el recuerdo es algo con lo que estamos muy familiarizados.

No deja de ser milagroso que una película en la que los perfiles de los personajes no están bien dibujados funcione bien. En «El ritual» sucede. No sabemos nada de ninguno de ellos, ni de sus motivaciones, ni de sus miedos, ni de nada. Pero es eso lo que hace especial la película porque no nos sentimos obligados a una empatía que en otras cintas resulta imprescindible.