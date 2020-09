«El silencio de otros»: Justicia y no venganza

El año 1977 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía, se aprobó lo que se ha conocido desde entonces como el ‘Pacto del Olvido’. Y, por supuesto, esto ha generado problemas de todo tipo porque España sigue teniendo fosas comunes en cementerios, cunetas de carretera, en el campo..., porque España sigue dividida en dos. En España han podido convivir los torturadores con los torturados, sin que esos torturadores hayan tenido que rendir cuentas ante la Justicia. En España no se han cerrado las heridas.

«El silencio de los otros» es un documental que habla de lo que sucedió durante la Guerra Civil española y, después de acabar el conflicto, durante los cuarenta años de dictadura franquista; sobre lo que sigue ocurriendo. La película está firmada por Almudena Carracedo y Robert Bahar. Se trata de un buen documental puesto que nos acerca a una injusticia brutal y perversa; porque da voz a muchos de los que no han podido decir una sola palabra durante años; porque no se pueden olvidar algunas cosas si queremos que no se repitan nunca más. Los testimonios son muchos y van de los fusilamientos indiscriminados al robo de bebés en hospitales españoles en los que estaban involucrados médicos, comadronas y religiosas; de las torturas en la DGS de Madrid a la negación por parte de la derecha de los crímenes cometidos. En este sentido, creo que hubiera sido un acierto dejar que hablasen las dos partes. Si algunos han podido hacerlo durante 40 años para decir lo que les ha parecido mejor, hay que dejar que también hablen ahora para que digan la verdad. No se puede buscar esa verdad silenciando una voz. Si se niega la posibilidad de hablar es que se busca venganza y no justicia.