«Elcano es un personaje a reivindicar»

Pocas personas han dedicado más tiempo a investigar la figura de Juan Sebastián Elcano que Tomás Mazón, un ingeniero técnico de obras públicas que hace años se fascinó con la Primera Vuelta al Mundo, y decidió dedicar gran parte de su tiempo libre a divulgar sus descubrimientos en Internet. Fruto de ello es la web rutaelcano.com, con 35.000 visitas mensuales, un mapa del recorrido de la expedición que el Instituto Geográfico Nacional publicó en junio de 2019, así como un sinfín de artículos, conferencias y colaboraciones en prensa, radio y televisión. Y como colofón, la publicación de Elcano, viaje a la historia (Ediciones Encuentro), un libro que desde su salida al mercado en otoño de 2020 se ha convertido en uno de los principales referentes bibliográficos sobre la primera circunnavegación de la Tierra. Con motivo del V Centenario, ahora regresa con una edición ampliada y encuadernada en tapa dura que merece la pena ya desde las guardas.

En base a su título, Elcano, viaje a la Historia, podría considerarse un texto complementario a Magallanes: el hombre y su gesta, de Stefan Zweig. Sin embargo, tu libro no es una biografía ni una oda al navegante guipuzcoano.

No lo es, no. En mi caso he tratado de mostrar cuál fue la realidad de la expedición de la primera vuelta al mundo tomando como base toda la documentación archivada y los diferentes testimonios de sus tripulantes. Mucha de esta documentación no la tuvo Zweig a su alcance, porque ha visto la luz en tiempos más recientes, y le salió un panegírico hacia Magallanes en el que Elcano quedaba en mal lugar. El caso es que la fuerza que cobra el guipuzcoano en esos documentos lo convierte en un personaje a reivindicar. Por eso quise dedicar el título a Elcano. Fue quien improvisó un giro al viaje de Magallanes a la Especiería que nos lleva a estar hablando hoy de la primera vuelta al mundo y de la mayor gesta náutica de la Historia. Su testimonio y los de otros supervivientes recalcan que esta parte del viaje fue cosa de honor, de épica. Optaron por un viaje de regreso imposible, pero que les llevaría a trascender, y lo sabían. Solo hay que leer a Elcano y otros de sus compañeros para darse cuenta.

Braulio Vázquez, comisario de la exposición El viaje más largo —un auténtico hito del Archivo General de Indias— y actual director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, te define como un outsider de la investigación histórica que, tras varios años y mucho esfuerzo, se ha convertido en una autoridad en la materia. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo?

Para mí es difícil de explicar. Al acercarme a esta disciplina, de la que partí de cero, en vez de hacerlo leyendo lo que otros autores habían escrito, quise hacerlo partiendo de sus fuentes primarias. Es un camino más largo, pero creo que aporta solidez y, sin duda, al menos a mí me resulta muchísimo más satisfactorio. Además, mientras lo hacía, también lo iba compartiendo, a través de rutaelcano.com y de las redes sociales. Procuro hacerlo contando mucho y opinando poco, tomando citas textuales de los propios protagonistas y, ante todo, bajo un enfoque humano y manteniendo siempre un tono muy respetuoso con los protagonistas.

Esta forma de abordar el estudio y la divulgación creo que la gente la percibe como honesta. Creo que es por eso por lo que se me acumulan las peticiones de conferencias, colaboraciones, y un sinfín de actividades que, en los últimos años, con el impulso del V Centenario de la primera vuelta al mundo, han ocupado una buena parte de mi tiempo. Imagino que no siempre será así, por lo que lo que más valoro son las buenas personas y las grandes amistades que en este camino he encontrado, como mi amigo Braulio. Eso perdurará.

Lo primero que llama la atención en la edición V Centenario de Elcano, viaje a la Historia es la calidad de la encuadernación y sus preciosas guardas. Pocas editoriales apuestan de manera tan decidida por un ensayo.

Absolutamente de acuerdo. Ediciones Encuentro ha hecho un trabajo extraordinario con el libro, por el que les estoy muy agradecido, y que me tiene encantado. El hecho de haberme propuesto ampliar el contenido del libro y relanzarlo demuestra su apuesta decidida, pero además han dedicado también mucho cariño a esta nueva edición ampliada, y creo que cualquiera que lo sostenga en sus manos lo percibirá.

En el segundo capítulo, donde refieres los pormenores de la salida de la expedición desde el muelle de las Muelas de Triana, deslizas una teoría que podría dar respuesta a un viejo interrogante. ¿Por qué se detuvieron las naos en Sanlúcar de Barrameda durante tantos días?

En realidad es un asunto no resuelto, pero lo que expongo es que la expedición partió de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda bajo el contexto de un temor creciente a la extensión de un brote de peste, del cual sí he encontrado un claro rastro documental que expongo en el libro. Es por tanto muy posible que la conocida orden dada en Sanlúcar de permanecer a bordo de las naos respondiera a algo a lo que nos hemos acostumbrado recientemente, y se tratara de un confinamiento. De esta forma, el hecho de detenerse más de un mes en Sanlúcar pudo deberse a que se precipitó la marcha de Sevilla, buscando preservar la salud, manteniéndose a bordo de las naos durante los últimos preparativos. Para ello era mejor hacerlo en Sanlúcar, donde el cauce del Guadalquivir es mucho más amplio que en Sevilla.

Otra de las hipótesis de Elcano, viaje a la Historia tiene que ver con la pugna entre Magallanes y Cartagena. Háblanos de ello.

Es uno de los principales asuntos que abordo en la edición ampliada, y que más he disfrutado al investigarlo. Juan de Cartagena fue víctima de una larga pugna entre el rey y Magallanes que se produjo antes de la partida. Carlos I ordenó a Magallanes que proporcionara a los demás la posición de las islas de la Especiería, el destino del viaje, pero este conocimiento era el principal valor del capitán, y lo quiso preservar para sí. El rey insistió en esta orden repetidas veces sin que Magallanes la cumpliera, así que se creó una fuerte tensión entre ambos. Carlos I no podía prescindir de un capitán que le desobedecía, mientras que este sabía que, si revelaba a los demás la posición del Maluco, el rey podría apartarlo.

El rey terminó dando un golpe en la mesa de última hora, limitando el mando de Magallanes y, entre otras medidas, equiparando a su mismo rango al ya anteriormente nombrado capitán de una de las naos y veedor, Juan de Cartagena, alguien de su entera confianza. Bajo estas circunstancias era imposible que no recelaran uno del otro, y Juan de Cartagena llevó las de perder.