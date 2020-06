Franz Kafka y la explicación del universo

Tendría yo catorce o quince años. Mi hermano Antonio me dejó sobre la mesilla un ejemplar de «La metamorfosis» de Franz Kafka. Le había pedido que me recomendase algo para leer, algo que me hiciera vibrar.

«La metamorfosis» es una novela breve. Tanto como magistral, inigualable y necesaria. «La metamorfosis» es uno de los libros más trágicos y, a la vez, divertido de la historia de la literatura. Está lleno de símbolos que el lector debe interpretar para saber lo que tiene entre manos. Un trasfondo religioso, la importancia del número tres, la figura paternal o el punto de vista ácido del autor, son aspectos fundamentales para entender la obra. La elección del narrador es toda una lección de literatura para los nuevos escritores. Kafka consiguió con este libro ingresar en el universo literario como un genio de la escritura.

Después de leer «La metamorfosis», tuve la sensación de haber descubierto un camino que me llevaría directamente a ese universo de la literatura que tanto deseaba transitar. Por supuesto, leí todo lo que fui encontrando de Kafka y, todavía hoy, me descubro escribiendo en busca de la acidez necesaria para soportar un mundo como en el que vivimos. La influencia de Kafka ha sido tan brutal que la primera de mis novelas es deudora de la forma tan magnífica de mirar la realidad que atesoraba ese hombre.

Además, aunque Kafka renegó por completo del judaísmo, en mi época de estudiante, leer a Kafka me ayudó a entender algunas cosas que con el Antiguo Testamento en la mano eran imposibles de comprender. Tal vez sin pretenderlo, Franz Kafka era capaz de dictar una clase magistral de antropología crítica con cada una de sus novelas.

El 3 de junio de 1924, Franz Kafka murió víctima de la terrible tuberculosis. No tuvo una vida fácil desde el prisma emocional aunque dejó una obra maravillosa para que todos pudiéramos disfrutar de nuestra propia existencia con más humor.

La vida te lleva por caminos inesperados. Y en la vida se incluye la literatura. En mi caso, como en el de muchas otras personas, la literatura de Kafka ha abierto puertas a universos excepcionales que han logrado explicar este en el que vivimos. Si la grandeza de la literatura es esa, Franz Kafka es uno de los autores que mejor han sabido presentarla.