IT Dansa: Los jóvenes invaden el Teatro Real

Sobre el escenario del Teatro Real debería estar el ballet de Flandes. Sin embargo, eran los bailarines de IT Dansa los que desplegaban entusiasmo, técnica bien trabajada y ganas de agradar. También, imperfecciones (sobre todo en la última pieza) que no emborronan una labor estupenda y llena de esperanza. Este tipo de proyectos parecen condenados a escenarios más limitados y no deja de ser un error que no se programen estos espectáculos en lugares más emblemáticos. El SARS-CoV-2 ha conseguido que estos bailarines tuvieran una oportunidad que han aprovechado al máximo. Deberían poder enseñar más lo que hacen.

Desde 1996, It Dansa Jove Companyia del Institut del Teatre selecciona a jóvenes de todo el mundo (son 18 hombres y mujeres a los que une la pasión por la danza) para que se formen en todos los aspectos. El resultado, por lo que se vio en el Tetaro Real de Madrid, es francamente bueno.

El programa incluía cuatro piezas de distinto corte y con distintas firmas.