Hacia ya varias semanas que no repasaba el mundo de las viñetas y tenía algunas cosas interesantes en la recámara. Es complicado encontrar cosas hechas aquí con tanta licencia y firma extranjera traducida y retapada, pero por eso mismo también es más sencillo toparse con historias que no sean siempre lo mismo y que no utilicen deux descaradamente idiotas para solucionar una trama mil veces repetida. Estas son mis propuestas.

«Una historia de perros viejos». Guión: Manuel H. Martín Arte: Juanma Espinosa. Cartoné. Páginas: 88 Dolmen Editorial. P.V.P: 14,90 €. Dolmen Editorial.

Este es un título que puede pasar algo desapercibido en las coloridas estanterías de las librerías especializadas y sería una lástima que os lo perdierais. No, no muestra anatomías despampanantes en la portada, el interior luce una sobria escala de grises y puede que el trazo de Espinosa sea un poco brusco, pero es una historia que consigue pellizcar el corazón. Aunque no lo parezca nos encontramos ante un argumento propio de una novela del oeste americano, pero ubicada en una ciudad moderna y protagonizada por perros. A pesar de eso, muchos vais a reconocer ciertos estereotipos y muchas viñetas que os recordaran a planos del cine de cowboys. H. Martín abusa de ciertos recursos argumentales algo manidos, pero eso no le resta eficacia a un argumento que consigue además un matiz original en las últimas páginas. Dolmen editorial arriesgando con éxito.

Munny ha decidido dejar su hogar y viajar al Gran Parque, en el camino encontrará a Chica a quien buscan sus dueños y también el peligroso Duque. Munny tendrá entonces que volver a ser Lobo.

Descarga gratuita en versión digital durante el mes de marzo por cortesía de la editorial.