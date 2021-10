La Cara Oculta - Cuento II

Las 13 lunas de Berhert, varios autores, coordinada por Jorge J. Coello. Páginas: 177 PVP: 15 € Anima Ignis

Antología de relatos de Ciencia-Ficción que apareció en diciembre de 2020 en el sello Anima Ignis, editorial dependiente del mismo J. Coello.

La edición, en maqueta y diseño, es correcta aunque le falta un toque de profesionalidad que espero que Anima Ignis tenga posibilidad de solucionar en próximos lanzamiento.

Incluye catorce relatos de muy diversos autores e igual de variada es la calidad de los textos presentados. Para gustos están los colores, y lo bueno de estos recopilatorios es que es difícil no encontrar algo que te llame la atención. El pero como antología viene porque se nota una cierta falta de cohesión en la temática general, tanto en tono como en fondo. Es como si se hubieran retapado cuentos un poco al azar y no que se muestren trabajos realizados ex profeso. Quizás hubiera sido mejor anunciarla como una selección de cuentos totalmente independientes y no intentar englobarlos a la fuerza.

Me ha gustado «Regreso a Mona», de Guillermo Fiscer, muy bien escrito y con ambientación lograda, además de saber conjugar su toquecito de terror clásico fantasmagórico con elementos más SCIFI, en la historia de un nene que decide buscar el retiro y acaba encontrando otras cosas.

«La rebelión de los Hombres Rana», de Esther Pina, es destacable por el original enfoque que plantea. A nivel argumental no fluye en ningún momento, pero me parece un buen ejercicio de estilo plagado de imágenes propias de un viaje de ácido. Va de un “bicho” (que a veces tiene cuerpo y otras no) que habla con las fotos y con los discos sobre lo divino y lo humano.

«El resurgir de Teseo», de Beatrice Golden es, en cambio, una lectura ágil, muy entretenida y que parece ocultar el germen de un argumento mucho más amplio. Me ha ganado por las referencias a la cultura Clásica.

Fernando Codina me vuelve a sorprender gratamente con «Más allá de las puertas de Tannhäuser». Este es un cuento que trata sobre qué es el amor en realidad y sobre si es ese sentimiento lo que nos hace humanos. Es además unos de esos argumentos que a mí me gustan mucho por su economía de personajes y recursos que demuestran que con poco se puede montar una buena historia. Esto lo veo yo filmado sin problema.

Y hay mucho más: cosmogonía de universos paralelos, cuadros malditos, escritores fastidiados por extraterrestres, zombies, asesinas a sueldo y mucho marciano. Variadito.

Lista de relatos y autores:

«Seis mil millones de mundos», de Jorge J. Coello.

«Regreso a Mona», de Guillermo Fiscer.

«El cuadro Bellafonte, de Astrid Antuña.

«Luz que se apaga», de César Ruiz.

«Smilodon», de Aldo López.

«Luces de aniversario», de Julián Romero.

«La rebelión de los Hombres Rana», de Esther Pina.

«El resurgir de Teseo», de Beatrice Golden.

«Destellos de otra realidad», de Danae Moreno.

«Un nuevo día», de Jesús Muga.

«Más allá de las puertas de Tannhäuser», de Fernando Codina.

«La fuga», de Javiera Vercelotti.

«Entre mil billones», de Pilar Rodríguez.

«Mira atrás», de Jandra Dubois.

La edición física fue muy limitada, así que lo mejor es que os pongáis en contacto con la editorial para ver si la podéis conseguir o si hay una versión en ebook.