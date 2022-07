La Cara Oculta – Duodécima edición del festival Celsius 232

Ya es Celsius, el festival literario cultural dedicado al terror, la fantasía y la ciencia ficción.

Ardían ayer las redes sociales por el calorazo malo, aunque en Avilés no parecían estar mal, y también por multitud de fotos, al uso de estos saros, y mezcladas con un toque de turisteo muy majo.

Leía yo y miraba: gente nueva, gente consolidada, algunos que renegaron y que han vuelto, los infalibles de siempre, reconocidos e, incluso, famosetes de tierras extranjeras.

Muchos amigos, algunas ausencias notables, y también salseos, dimes y diretes, cotilleos que sólo interesarán a los muy cafeteros del fantaterror español y a la endogámica comunidad que se origina en escritores y creadores, que se alarga al fandom y que contagia a la cadena de producción y distribución del tema literario.

Yo siempre espero que en el Celsius se laven con sangre las ofensas virtuales; que las polémicas y broncas subidas de tono lleven a duelos de honor; que brille el acero al igual que brillaron los afilados y mordaces comentarios.

Pero luego.... náh, ya nadie se acuerda del viaje pagado por no sé qué distribuidora, ni del pollo aquel entre dibujantes del “que yo soy más que tú que curro en USA”; ni de la que era machista porque una que era feminista se lo dijo porque escribió un prólogo para blanquear a otro que decía que las mujeres tienen pechos turgentes...

Así no se puede crear un malditísmo en condiciones. No pido yo cadáveres, no, no, pero un cruce de armas de las de rol o un par de galletas de réplica de letal intención... pues...