La Cara Oculta - En cuarentena

«La violinista de la rosa blanca» de Amelia noguera. E-book Páginas: 303. 2,95€ Autoeditado de venta en amazon.com

Noguera no es una firma novel y parte de su producción literaria se puede encontrar en sellos de renombre y en diversos palmarés, pero esta vez opta por la autopublicación, quizá por eso, goza de la libertad necesaria para ofrecer una novela algo diferente a lo que tiene acostumbrados a sus lectores. Por supuesto, no baja el listón, incluso se pude decir que aumenta su autoexigencia para demostrar que no hace falta una editorial que respalde la calidad. En «La violinista de la rosa blanca» encontraremos un toque de humor, a veces surrealista, otras blanco, que contrasta con el macabro, con un ritmo que debe su agilidad al punto justo de misterio sazonado por una muy bien utilizada técnica de «caja china» de historias dentro de historias. Una novela detectivesca con dos protagonistas inusuales que provoca sonrisas, pero sin olvidar trama y detalles que la hagan caer en la caricatura o la parodia. De fondo, se rinde homenaje a la ciudad de Madrid y a su historia.

Me despido esta semana reiterando que los ejemplos de creación literaria que os expongo no cuentan con el respaldo de ningún tipo de infraestructura, que en muchas ocasiones se trata de iniciativas unipersonales con unos niveles altísimos de excelencia y unas retribuciones casi simbólicas, por eso considero tan importante dar a conocer estas novedades. Leed, comentad, difundid en redes sociales pues dependen del público.

Gracias.

La Cara Oculta volverá en siete días, mientras, quedo a vuestro disposición en https://www.facebook.com/so.blonde.5

Besos de carmín, nenas y nenes.