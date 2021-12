La Cara Oculta - Eventos XI

Y no me puedo olvidar de Aroha Travé y Rosa Codina que entablarán coloquio con Daniel Brun.

Mangafest X Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla 2021, del 4 al6 de diciembre en FIBES

Como en todos los eventos de manga, se traspone el tema del tebeo y la ilustración y se da mucha importancia a la animación, los vídeojuegos, el cosplay, las culturas niponas y coreanas, y otros contenidos.

Por eso van a estar los fabulosos Rodrigo Septién y Álvaro Pascual de «Destripando la Historia», echad un ojo a su canal de Youtube que merece la pena.

De los disfraces tenemos pasarela (con subcategoría chibi), concurso y premios. Como invitados especiales estarán: Jackwise Clown, Anhyra, Leon Chiro, la fabulosa Elizabeth Rage, Chromatus y SoryuGeggy. Nekolii impartirá un taller sobre el tema.

Por si queréis sudar habrá talleres de defensa personal y wrestling.

Mucho youtuber por aquí, iLuTV, El Bleda y Vulvarde, El Quinto Emperador, Hoxy Anime, Umaru-chan, y Uchibros,

Sobre ilustradores sólo os puedo comentar que irán Kahos Caricaturas y Cristina Jorge. No hay más información en la web de los organizadores y no he conseguido que su departamento de comunicación me mandase más datos.

La gente de la tienda especializada Montana Shops realizará talleres de pintura mural y grafiti con Ana Lahe (muy buena esta nena) y otro de manga con José A. Pérez. Pasad por su stand que además han organizado un tema de pegatinas kawaii, diseño de totebags con personajes de ghibli llevado por Chica Navaja.