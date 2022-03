La Cara Oculta - Eventos (XII)

En estos días extraños que nos toca vivir, el mundo no se para.

En toda nuestra geografía llevan ya una semana realizando muy diversas iniciativas y será complicado que no os pille alguna cerca. Si me centro en la parte sur de la península, destaco las siguientes:

Presentación «Cosas que pasan en la frontera»

“Llegar a aquel tugurio les sirvió para corroborar dos cosas: que habían pasado la frontera y que estaban jodidas.”. Así comienza «Cosas que pasan en la frontera» un cuento para adultos ilustrado que abre la colección Relatos de la Editorial Vernacci. Una preciosa edición en formato cuadrado de 24x24 centímetros que recuerda por maqueta y diseño, realizados por Sheila Ponce, a los discos de vinilo.

Lo escribe So Blonde (sí, yo, yo) y es una historia de un atraco, de una huida, de la vida de tres mujeres y las cosas horribles y desagradables que deben hacer para sobrevivir en un mundo de hombres. “¿Vas a llorar, rubia, o es que se te ha metido el humo del cigarrillo en el ojo?”, oh, no nenas y nenes, mis heroínas se alejan en su concepción mucho de esa definición, e intentan en el desarrollo del argumento huir del papel de víctima.

Os ofrezco una aventura en tres países, dos lenguas y una única frontera: la que separa el bien y el mal. No es un viaje agradable ya que el escenario se encuentra sembrado por cruces de madera pintadas de rosa. Son las tumbas de mujeres asesinadas en ciudad Juárez, y en el desierto algunos dicen haber visto sus fantasmas.

Pero Angelica, Jing y Laura no saben nada de eso, sólo tienen sus pistolas, sus vestidos de fiesta y casi un millón de dólares en efectivo.

Todo esto lo ilustra Olga Artigas Ballesta, de quién dicen en los mentideros de las redes sociales que soy yo o que yo soy ella. En lo referente a este tomo: es cierto, pues su arte consiguió sacar de mi cabeza cada imagen y además aportó el impacto visual necesario para perfeccionar mis textos.

El próximo jueves 10, dentro de los actos programados por el ayuntamiento del Masnou, para la semana que comprende el «Día Internacional de la Mujer- 8M», podéis disfrutar de la exposición de los originales realizados para este libro.

También tendréis la oportunidad de hablar con Olguita que os contará cómo hicimos esto en charlas de madrugada puestas hasta las cejas de psicofármacos y vino. Cómo convencimos a Rafael Lindem, de Vernacci, de que esta era la forma de reivindicar el cuento o relato escrito en castellano. Cómo entre todos decidimos editar una obra brutal, de denuncia necesaria pero alejada de lo políticamente correcto, de los discursos oficiales y, además, atractiva para el público.

Ballestas tiene carisma, personalidad, talento y trayectoria profesional más que sobrada como para no necesitar de Blonde para nada, pero en esta ocasión, me permite que su voz sea también la mía.

Mi amiga, la mujer que me ha hecho el regalo de cabalgar a mi lado entre tiros, lápidas y fantasmas os espera en la Biblioteca Joan Coromines.