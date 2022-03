So Blonde

Actualizado: 19 mar 2022 / 19:37 h.

Sé que no están las cosas para tirar mucho de coche o incluso de autobús, pero os propongo cuatro citas que creo que merecen la pena y que, al estar desperdigadas geográficamente, lo mismo, alguna os pilla cerca. Mirad..., quiero decir: leed, bueno, lo que sea.

Festival International de la Bande Dessinée de Angoulême, del 17 al 20 de Marzo. Para muchos, hablar de Angoulême nos retrotrae a algunos de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil Española y su entronque casi directo con las Segunda Guerra Mundial. Pero supongo que el tiempo pasa, las heridas curan y nuevas generaciones sólo conocen esta localidad francesa como el Dorado del mundo del cómic europeo. Angoulême está pasando ahora mismo, arrancó el jueves y, este fin de semana, se esperan las jornadas más potentes. Aunque es un evento extranjero, lo he querido destacar por su importancia para autores y público de nuestro país. Además nos pilla relativamente cerca. Si te dedicas al mundo del cómic quieres estar allí porque es el sarao a nivel europeo más importante que existe y porque pintamotas y sueltaletras de las viñetas sueñan con poder firmar contratos con editores franceses. El cómic en Francia, la industria del mismo, está a años luz de la nuestra. Para muestra un botón, EL BOTÓN, más importante: En Francia se come del tebeo, y se pagan facturas y se organizan carreras profesionales y vidas incluso en torno al tema. En el país galo también consideran el Noveno Arte como un arte de verdad y lo tratan con respeto, incidiendo además en su valor cultural, social y, por supuesto artístico. Por eso, además de todo el sarao comercial que conlleva este sarao vamos a encontrar diversas exposiciones y actividades. Como la muestra «Building Chris Ware» en el Espace Franquin, con la presencia y la masterclass de este maestro norteamericano. En el tema de clases maestras también participaran firmas como Aude Picault, Jean-Christophe Menu, Pénélope Bagieu, Edmond Baudoin, David Prudhomme, Roberto Saviano. La exposición «Shigeru Mizuki, cuentos de una vida fantástica», en el museo de Angoullême ,ofrece una retrospectiva sobre este introductor del manga en Francia y también de la aportación que realizó al divulgar la cultura y el folklore nipón mediante su obra. Más cercano a nuestros referentes se encuentra «De Popeye a Persépolis», en el museo del Centro Internacional del Cómic de Angulema, que trata sobre la relación del cómic y el cine de animación, algo que podría parecer muy lógico pero que es curioso descubrir en sus inicios y su evolución. El Museo de Bellas Artes de Angulema dedica tiempo y espacio a la figura de René Goscinny, el guionista de archiconocido personaje Asterix, y se adentra en su método de trabajo y forma de creación. Y multitud de cosas más en un cartel que a mí me agobia un poco porque es de esos que piensas que no te va a dar tiempo de verlo todo bien. Sobre nombres y editoriales que acuden allí, a firmar o presentar, se podría realizar un Excel larguísimo, pero hay tres que ya destacan Pénélope Bagieu, Julie Doucet y Catherine Meurisse. Alguna de estas autoras será la galardonada con el Gran Prix 2022 en el que incurren tres finalistas femeninas. Algo muy a destacar ya que, durante años, este galardón parecía vetado de facto a las mujeres. A la publicación del presente artículo ya se conocerá la ganadora. Es curioso, pero hay poca información en castellano sobre esta edición fuera del mundo especializado o de las crónicas directas de los aficionados. Esto demuestra que, a nivel más generalista, aquí pasamos un poco de esto y que las ferias del cómic no son más que ferias como de cualquier producto o cosas de frikis. Pero, en fin, que he tenido que traducir un poco del francés y como lo tengo más oxidado que la bisagra de una puerta de catedral, lo mismo he metido algún gambón. Sabréis disculparme. Aparte de todo esto, tened cuidado que hay mucho´loco suelto, la mitad del plantel, de «El Jueves» va para allá, a la otra mitad les tienen prohibida la entrada en el país por la que montaron la última vez.

FicZone, Festival Internacional de Cine, Cómic y Juegos de Granada, el 1 y 2 de Abril. Esta cita es para el mes que viene, pero me da a mí que ya podéis ir comprando las entradas porque va a tener mucho tirón. Leo su programa y me parece simplemente divertido, muy variado y con toques originales. De primeras, tocan muchos palos y algunos que no siempre guardan relación en estas ferias. Y es que son tres ferias en una ya que también alberga el Festival de Videojuegos y Tecnología, Granada Gaming y al Festival de Juegos de Mesa Meeple Factory. ¡Aquí hemos venido a jugar! A todo, a los que sea, ah, y también al mamarracheo del cosplay (que conste que me encanta el cosplay). En cosplayer podemos encontrar y pedir selfie a Rojolyne, Rin, Dante Cosplay, Shaykow, Juggernaught, Mina StarliartAcecosplayer, Motoko cosplay, Berserik, Anffeith, Exerbrang, Haine, Kernel Panic!, la siempre versátil Florencia Sofen o el mujerón que es Luna de Jade. Además hay zonas temáticas que ofrecen este menú: Stands expositores, FicZone Talent Show, Concurso DANCE K-Pop, Concurso de Ilustración de Granada, IX Concurso de Cómic de Granada, Steampunk: Maquinistas del Tiempo, Esgrima histórica: Ante Bellum, Zona Lolita, Zona Concursos por Tridokku Force, Zona Japonesa: Guardianes, KPop, Fenix: Soft Combat, Jugger, Talleres OFAG, Piezas: Exposición LEGO, y Danza Aérea.. Por último, quiero destacar la Zona Maker que es para gente que hace cosas, véase el Callejón de Artistas (para comprar dibujitos originales y prints), la CraftZone de Artesanía (donde hay artesanos, claro) y el sorprendente Callejón de Autoeditados. Sí, nenas y nenes que se han lanzado a autoeditar sus cómics, novelas o cuentos y que tiene aquí un hueco para dar a conocer su literatura. Así nos encontramos con títulos y nombres como T ablos.AF, Koiicho, Dibumonidos, «COVEN», «Olmedo Horror Books», «Dragen, el libro», Carmen Hergueta, Armando J. Suárez, Tosha Lozaquin, «El Efecto Ícaro», « Monsterswaltz», José Loma o Loja Juventud. Juegos de mesa, consolas, disfraces, conciertos, fanzines y libritos, no me digáis que no suena muy bien.

II Jornadas profesionales de la industria del cómic 2022, el 25 y 26 de marzo en Ciudad Real. Cosas de estas de las que me entero por seguir en redes a Asier Mensuro (vosotros también podéis en @AsierMensuro ) Vale, pues esto (como su título bien indica) son una jornadas enfocadas a profesionales del campo del tebeo. Supongo que al público general esto le importará una higa, pero lo bueno que tiene el tebeo es que necesitas muy poco para adentrarte en la fabulosa aventura de crear uno y, lo mismo, a alguno os interesa saber un poco cómo funciona esto. También os digo que hay poco que saber; me refiero a que en la industria del cómic patrio hay mucha musa y poco teatro. Podemos hablar de teorías, proyectos, sueños, artes y del sexo de los ángeles, pero en el día a día es muy complicado que un cómic hecho aquí salga rentable. Si alguno habéis oído o leído eso de “la nueva era de oro del cómic español”... bueno, pues está muy bien para titular de un artículo pero no es real. El 87% de los creadores de cómic de nuestro país se considera “no profesionalizado”, esto quiere decir que no pueden vivir de sus creaciones o encargos que tienen que compaginarlo con otros trabajos. Me atrevo a decir más: hay más gente que vive de hablar del cómic en prensa o medios que de la que hace el cómic en sí. Y todo lo referido lo es en cuanto a dibujantes o lo que se llaman de artistas integrales (que escriben y dibujan), de los que sólo somos guionistas no queréis saber, de verdad que no. Por todo esto es de agradecer estas jornadas que organiza Asociación de Amigos del Cómic de Ciudad Real- AMICO que intentan ir más al turrón y a las cosas de comer. Ellos hablan del cómic en plan herramienta pedagógica, divulgativa y como facilitador del hábito de la lectura, y por eso enfocan su atención a los prescriptores de títulos como son las bibliotecas, los críticos, los medios de comunicación o los departamentos de lengua, literatura, arte de instituciones académicas. También, con más moral que un hámster mordiendo los barrotes, intentan que agentes productores y comercializadores como editoriales, representantes, distribuidoras, librerías, tiendas de museos, monumentos u oficinas de turismo apuesten por el producto nacional. En resumen, AMICO viene a decir: «Hostia, publicad y vended cosas de la gente de aquí, que tenemos una fuga de talento que da miedo y un mercado receptor muy majo. (Esto es una interpretación mía, y también lo enfático). En todo caso, el 25 y 26 de marzo proponen algunas charlas como: «¿Cómo se gestionan los derechos de autor/a? ¿Cuánto duran los derechos de la obra? ¿Puedo vender los derechos de mi obra?», con Noemí Plaza de CEDRO, Carlos Peinado Gil de la Asociación de Autores de Cómic de España y Gregorio Muro de Editorial Harriet. «Industria del cómic en España», con Manuel Barrero de Tebeoesfera, Mercedes del Castillo, Joaquín García Marina y Javier Alonso. Habrá encuentros más genéricos sobre Marketing digital, Laboratorio de ideas, Mesa de Trabajo, Networking y Micromecenazgo en la que participaran editores, creadores, periodistas y comercializadores como Pedro Angosto, Carlos Uriondo, Roberto García Peñuelas, Julio Serrano, Miguel Calero, José Luís Sobrino, Carlota Petit, Juanra Fernández, Manuel Gutiérrez, Gerardo Macías y Asier Mensuro, claro, que no existe este nene sólo para apañarme a mí temas.

Feria del libro de Trujillo, Cáceres, del 16 al 20 de marzo. Termino ya con una feria más convencional y ya en marcha, la que se realiza en Trujillo y tiene como protagonista el libro. Tras el tema de la pandemia y las cancelaciones de los años anteriores, vuelve con más de cuarenta presentaciones y sesenta y siete escritores invitados que se repartirán por la docena de casetas que alberga la Plaza Mayor. Los actos se están realizando en la carpa levanta ex profeso y tienen como objetivo el homenaje a Almudena Grandes, para lo que abrió con un pregón Isabel Gemio (que no sé si tenía mucha relación con Grandes y su obra o ha ido sólo por ser de la tierra). También hay actuaciones como el concierto teatralizado «Safo y Alceo» escenificado por Camila Bordón y Arturo Martínez. La intérprete Quesia, por su parte, se centra en la producción Federico García Lorca para sus lecturas musicalizadas; y habrá lecturas públicas de poesía con la participación de de Silvia Campos, Pilar Alcántara y María Jesús Mena, José Manuel Vivas, Ana Bermejo y Aarón. Se aprovecha para fallar y entregar el IX Concurso de Microrrelatos Cuidad de Trujillo, que creo que lo dará José Cercas que es quien coordina todo esto. Gente que va por ahí a firmar: Gonzalo Arjona, Julio Prieto, Luis Búrdalo, José Luis Labad, Antonio Civantos, Eladio Méndez, Benjamín Prado, Fernando Alés, Alberto Navalón, Jesús Sánchez Adalid, Inma Chacón, Cari Jiménez, Nery Santos, Mónica Gabriel y Galán, Ridha Mami, Ángel L. Fernández, Mario Peloche, Iñaki Reyes, Ana Ramos, Mari Cruz Vázquez, Victoria Pelayo, Javier Bozalongo, Manuel Pecellín, Vicente Rodríguez Lázaro, José Antonio Redondo, Manuel Athané, María Ángeles Pérez, Hilario Jiménez, Jesús María Gómez o Rocío Hervias. Todos ellos pasarán por el teatro Gabriel y Galán para encontrarse con los lectores y participar en los talleres del fomento de la lectura. Hay muchas editoriales independientes y las quiero nombrar: Cervantes, Huerga & Fierro/ Libros del Mississipi, La Selva Dentro, Juglar, El Trastero, Apache Libros, Chaflán de Letras, Amargord, Sial Pigmalión; así como las asociaciones Océanos de Tinta, Verso Abierto o la del Marqués de Bradomín.