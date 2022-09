Lo mismo es cosa mía (que me llegan todos los correos de golpe ahora) pero noto mucha actividad para este último cuatrimestre del año. Ya os iré contando porque octubre también viene cargadito.

IX edición del Fancon en Palau- solitá i Plegamans

Este salón toca varios palos, aunque se centra bastante en el tema de los juegos de rol, por lo que encontraremos allí varias partidas abiertas así como la demostración de distintos sistemas de juegos de títulos de editoriales como Tranjis Games, Mercurio, SD, Haba, Devir Ibérica, Zacatrús, Goliat, Átomo o TCG Factory. De las diversas propuestas sólo me suena «Asesinato en la mansión Chtulhu». Hace mucho que no tiro yo con dados delante de una mesa, pero sí que me llaman las sesiones de rol en vivo planificadas.

El cómic estará bien representado con la exposición de trabajos de docentes y alumnos de la escuela Joso de Sabadell en su treinta cumpleaños.

También están presentes los videojuegos con torneos del «Smash Utimate» y una sección para juegos independientes de Levelhup Game HUB. A nivel más panchangueo está la «Marcha Zombie» con su preludio de maquillaje y vestuario, el trivial musical y friky; la pasarela de cosplay así como torneo de softcombat.

Ah, bueno, y tienen autocine con la proyección de «El señor de los anillos: La comunidad del anillo».

A nivel mesas redondas destaca una sobre el futuro y presente de la literatura fantástica en catalán, con la presencia de gente de las editoriales Mai Mes, Raig Verd, Chronos y Oscura, de esta última podéis saludar a Job Peró que es un nene muy majo.

Luego hay un par de conferencias sobre imagen de marca y aplicación práctica del negocio sobre el podcasting, porque este evento acoge también otra cita más especializada en el tema de podcast: «Podtalks», enfocada de manera profesional al contenido sonoro y audiovisual. Veo distintas plataformas y productoras como Ivoox, El Terrat, Podimos o Spreaker, y la participación de gente como Cristina Dalmau, Sergi Mas, Chis Mottes o Sara Giró.

Durante las jornadas habrá emisiones en directo de programas como «Es lo que hay», «Caviar online» o «Sector gaming», que también se puede seguir desde Youtube.

Todo esto con entrada gratuita.